«Рубин» — «Локомотив». Прогноз: Слуцкий испортит Николичу и Кикнадзе старт сезона РПЛ

11 августа «Рубин» и «Локомотив» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Локомотив»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 11 августа «Рубин» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.64. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Рубин» — «Локомотив» (11.08.2020)

Многострадальный чемпионат России сезона-2019/2020 завершился во второй половине июля, следом настал черёд финала Кубка России. Из-за пандемии коронавируса и вынужденного уплотнения календаря пришлось обойтись без паузы — футболисты получили считанное количество дней на отдых, а теперь снова возвращаются в бой.

«Урал» — «Динамо». Прогноз: Бикфалви заставит Новикова пожалеть об уходе Панченко и Рыкова Бело-голубые не могут обыграть «шмелей» в Екатеринбурге почти семь лет.

Первый тур из-за Суперкубка России, который прошёл в пятницу, оказался растянут на четыре дня. Он завершится во вторник, 11 августа, двумя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 20:00 мск в Казани, где местный «Рубин» сразится с «Локомотивом» на стадионе «Ак Барс Арена».

«Железнодорожники» не смогли одолеть «Зенит» (1:2), хотя выглядели достойно. Они быстро пропустили, после чего были вынуждены забрать инициативу. Владели мячом, создавали моменты, вот только в завершающей стадии постоянно чего-то не хватало. Петербуржцы оказались конкретнее и забрали трофей.

Теперь ключевой вопрос — сумеют ли москвичи собраться за трое суток? Пауза после завершения минувшего сезона оказалась минимальной, футболисты должны находиться под нагрузками, а тут предстоит играть в гостях через три дня на четвёртый. Но самое главное — возможностей для ротации практически нет.

Лига Европы. Прогнозы на четвертьфинал: все пары, ставки на проход и расписание матчей «Шахтёр» выйдет в полуфинал, «МЮ» уберёт с пути «Копенгаген», а «Байер» приятно удивит.

«Скамейка» у «Локомотива» для участника Лиги чемпионов крайне скромна, сразу на нескольких позициях практически нет вменяемых альтернатив. А ведь соперник крепкий. При Леониде Слуцком «Рубин» встрепенулся и показывал довольно симпатичный футбол. Структурные изменения очевидны, мяч временами ходил недурно, а Хвича Кварацхелия расцвёл.

Не хватало только наконечника атак, поскольку Иван Игнатьев провёл заключительную часть сезона откровенно слабо. Из-за этого каждый гол давался казанцам через кровь, пот и слёзы. Достаточно было закрыть Кварацхелию, способного дриблингом создать момент на ровном месте.

Решение нашлось — конкуренция в линии нападения поднята благодаря подписанию контракта с экс-форвардом «Оренбурга» Джордже Деспотовичем. По меркам РПЛ это отличный исполнитель, знающий и исправно выполняющий своё дело. «Рубин» притёрся к требованиям Слуцкого и по мере возможностей укрепился, а потому голов должно стать больше.

Прогноз на Лигу чемпионов: все пары 1/4 финала, ставки на проход и оценка шансов Месси против «Баварии», битва «ПСЖ» и «Аталанты», разборки «Сити» и «Лиона», дуэль Симеоне и Нагельсмана — в ЛЧ будет жарко!

Всё это обещает «Локомотиву» серьёзные проблемы. Самый очевидный вариант — тотал меньше 2 мяча за 2.03. Дело в том, что 12 из 13 предыдущих очных встреч получались низовыми. Вне зависимости от имён тренеров, уровня составов и состояния каждого из клубов. Тренд любопытный.

Также можно рассмотреть лобовую ничью за 3.40. Темп вряд ли будет высоким: сезон только начинается после двух недель паузы, обе команды испытывают трудности в позиционных атаках, а «Локомотив» три дня назад провёл сложный поединок с «Зенитом». 0:0 или 1:1 тут вполне вероятны.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 11 августа 2020 года

«Рубин» в заключительной части минувшего сезона смотрелся здорово, не хватало только качественного нападающего. Теперь появился Джордже Деспотович, голов должно стать больше. «Локомотив» только что провёл сложный матч с «Зенитом», а возможности для ротации тут скромны. Обе команды не лучшим образом действуют в позиционных атаках, ждём невысокого темпа и малого количества голов.

Ставка: ничья за 3.40.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.