«Рубин» — «Локомотив». Прогноз: Слуцкий испортит Николичу и Кикнадзе старт сезона РПЛ

11 августа «Рубин» и «Локомотив» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.45.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Локомотив»
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 11 августа «Рубин» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.64. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.
Анализ и прогноз матча РПЛ «Рубин» — «Локомотив» (11.08.2020)
Многострадальный чемпионат России сезона-2019/2020 завершился во второй половине июля, следом настал черёд финала Кубка России. Из-за пандемии коронавируса и вынужденного уплотнения календаря пришлось обойтись без паузы — футболисты получили считанное количество дней на отдых, а теперь снова возвращаются в бой.
Первый тур из-за Суперкубка России, который прошёл в пятницу, оказался растянут на четыре дня. Он завершится во вторник, 11 августа, двумя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 20:00 мск в Казани, где местный «Рубин» сразится с «Локомотивом» на стадионе «Ак Барс Арена».
«Железнодорожники» не смогли одолеть «Зенит» (1:2), хотя выглядели достойно. Они быстро пропустили, после чего были вынуждены забрать инициативу. Владели мячом, создавали моменты, вот только в завершающей стадии постоянно чего-то не хватало. Петербуржцы оказались конкретнее и забрали трофей.
Теперь ключевой вопрос — сумеют ли москвичи собраться за трое суток? Пауза после завершения минувшего сезона оказалась минимальной, футболисты должны находиться под нагрузками, а тут предстоит играть в гостях через три дня на четвёртый. Но самое главное — возможностей для ротации практически нет.
«Скамейка» у «Локомотива» для участника Лиги чемпионов крайне скромна, сразу на нескольких позициях практически нет вменяемых альтернатив. А ведь соперник крепкий. При Леониде Слуцком «Рубин» встрепенулся и показывал довольно симпатичный футбол. Структурные изменения очевидны, мяч временами ходил недурно, а Хвича Кварацхелия расцвёл.
Не хватало только наконечника атак, поскольку Иван Игнатьев провёл заключительную часть сезона откровенно слабо. Из-за этого каждый гол давался казанцам через кровь, пот и слёзы. Достаточно было закрыть Кварацхелию, способного дриблингом создать момент на ровном месте.
Решение нашлось — конкуренция в линии нападения поднята благодаря подписанию контракта с экс-форвардом «Оренбурга» Джордже Деспотовичем. По меркам РПЛ это отличный исполнитель, знающий и исправно выполняющий своё дело. «Рубин» притёрся к требованиям Слуцкого и по мере возможностей укрепился, а потому голов должно стать больше.
Всё это обещает «Локомотиву» серьёзные проблемы. Самый очевидный вариант — тотал меньше 2 мяча за 2.03. Дело в том, что 12 из 13 предыдущих очных встреч получались низовыми. Вне зависимости от имён тренеров, уровня составов и состояния каждого из клубов. Тренд любопытный.
Также можно рассмотреть лобовую ничью за 3.40. Темп вряд ли будет высоким: сезон только начинается после двух недель паузы, обе команды испытывают трудности в позиционных атаках, а «Локомотив» три дня назад провёл сложный поединок с «Зенитом». 0:0 или 1:1 тут вполне вероятны.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 11 августа 2020 года
«Рубин» в заключительной части минувшего сезона смотрелся здорово, не хватало только качественного нападающего. Теперь появился Джордже Деспотович, голов должно стать больше. «Локомотив» только что провёл сложный матч с «Зенитом», а возможности для ротации тут скромны. Обе команды не лучшим образом действуют в позиционных атаках, ждём невысокого темпа и малого количества голов.
Ставка: ничья за 3.40.
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