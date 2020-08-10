«Шахтёр» — «Базель». Прогноз: Марлос, Тайсон и Коноплянка раскачают обидчика «Краснодара»

11 августа «Шахтёр» сыграет с «Базелем» в матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Базеля» оценён букмекерами коэффициентом 3.66. Поставить на ничью предлагают за 3.84.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Базель»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Базель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Шахтёр» — «Базель» (11.08.2020)

Лига Европы вернулась в строй 5 августа, 1/8 финала осталась позади. Восьмёрка участников четвертьфинала определена, впереди развязка. Календарь будет невероятно плотным, уже на 21 августа запланирован финал. Соответственно, двум лучшим клубам предстоит провести по три поединка за 10-11 суток.

Лига Европы. Прогнозы на четвертьфинал: все пары, ставки на проход и расписание матчей «Шахтёр» выйдет в полуфинал, «МЮ» уберёт с пути «Копенгаген», а «Байер» приятно удивит.

Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца турнира будет условным, поскольку все матчи состоятся в нескольких городах Германии. Во-первых, так никто не получит дополнительного преимущества: даже «Байер» сразится с «Интером» в Дюссельдорфе. Во-вторых, так ниже вероятность дополнительных проблем с коронавирусом.

Два матча из четырёх состоятся 11 августа. В Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» выяснять отношения будут «Шахтёр» и «Базель». Оба клуба отыграли 1/8 финала полностью, поскольку успели провести первые матчи до приостановки еврокубков. Больше того — в каждом из случаев пострадали немецкие клубы.

«Горняки» разобрались с «Вольфсбургом», который крепко провёл заключительную часть сезона в Бундеслиге и финишировал на шестом месте. В Германии удалось победить со счётом 2:1, было это ещё в марте. Ответная игра завершилась разгромом (3:0), хотя по факту все мячи состоялись после 89-й минуты, когда «волки» понеслись вперёд.

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«Базель» тем временем разобрался с «Айнтрахтом», который оказался седьмым по итогам чемпионата Германии. Самое удивительное, что красно-синие при этом не испытали никаких проблем. Оба раза они действовали вторым номером и вполне могли пропустить. Однако одержали две победы в, по сути, ничейных играх — 3:0 и 1:0.



Несмотря на это, букмекеры считают швейцарцев явным аутсайдером пары. Это вполне логично. Строго говоря, в 1/8 финала подопечным Марселя Коллера сильно повезло. Достаточно взглянуть на их результаты на внутренней арене. В минувшем сезоне чемпионата Швейцарии клуб занял лишь третье место, отстав от «Янг Бойз» на 14 очков.



Рисунок игры угадать несложно: «Базель» вновь отдаст территорию и будет действовать на контратаках. Вертикальный футбол тут поставлен неплохо, вдобавок ко всему всё хорошо со стандартными положениями. «Шахтёр» явно изучит матчи с «Айнтрахтом» и поймёт, что оголять тылы слишком рискованно.

Конте и Сульшер приблизятся к эпичному финалу: экспресс на Лигу Европы У «Интера» четыре сухие победы подряд, а состав «МЮ» в 20 раз дороже «Копенгагена». Ставим на коэффициент 1.94.

Потому не ждём какого-то особенно яркого дебюта. Аккуратное территориальное преимущество «горняков», пара-тройка угловых, несколько дальних ударов и неплохих подходов. На таком фоне любопытно выглядит победа «Шахтёра» по угловым с форой (-1) за 2.00.



Также рискнём взять ставку «хозяева не забьют в первом тайме» за 2.06. Несмотря на не самый мощный состав, пропускает «Базель» только по большим праздникам. В 10 матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы он достал мяч из сетки ворот лишь четырежды. Коэффициент выше двойки кажется завышенным.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Базель» 11 августа 2020 года

Букмекеры уверены в победе «Шахтёра», хотя не всё так однозначно. Ответного матча не будет, а потому цена ошибки невероятно высока. Защита у «Базеля» в порядке — всего четыре пропущенных мяча в десяти встречах Лиги Европы. Дебют вряд ли получится открытым, слишком многое на кону. На наш взгляд, первого гола придётся подождать.

Ставка №1: победа «Шахтёра» по угловым с форой (-1) за 2.00.

Ставка №2: «Шахтёр» не забьёт в первом тайме за 2.06.

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