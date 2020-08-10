«Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз: гроза грандов АПЛ испортит день хозяйке Лиги Европы

11 августа «Вулверхэмптон» сыграет с «Севильей» в матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Вулверхэмптона» оценён букмекерами коэффициентом 3.76. Поставить на ничью предлагают за 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Севилья»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Севилья» (11.08.2020)

Лига Европы вернулась в строй 5 августа, 1/8 финала осталась позади. Восьмёрка участников четвертьфинала определена, впереди развязка. Календарь будет невероятно плотным, уже на 21 августа запланирован финал. Соответственно двум лучшим клубам предстоит провести по три поединка за 10-11 суток.

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Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца турнира будет условным, поскольку все матчи будут состоятся в нескольких городах Германии. Во-первых, так никто не получит дополнительного преимущества: даже «Байер» сразится с «Интером» в Дюссельдорфе. Во-вторых, так ниже вероятность дополнительных проблем с коронавирусом.

Два матча из четырёх состоятся 11 августа. В Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» выяснять отношения будут «Вулверхэмптон» и «Севилья». Испанский клуб продолжает поход за любимым трофеем. В последние 15 лет соблюдается тенденция: если он выходит в четвертьфинал Кубка УЕФА/Лиги Европы, то непременно выигрывает турнир.

Андалусийцы в полнейшем порядке. Они не разу не уступили после возобновления сезона в чемпионате Испании (хотя крепких соперников хватало) и заняли четвёртое место, уступив мадридскому «Атлетико» только по дополнительным показателям. И, естественно, попали в Лигу чемпионов на будущий сезон.

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В Лиге Европы дела тоже складываются замечательно. Красно-белые не успели сыграть первый матч с «Ромой» до приостановки европейского футбола, а потому 1/8 финала для них состояла из одного поединка на нейтральной территории. Прошёл он в одну калитку, что даже несколько удивительно.



Римляне прибавили под конец Серии А, но на фоне подопечных Хулена Лопетеги выглядели жутко бледно. «Севилья» забила два мяча и уверенно довела дело до победы (2:0). Больше того — будь реализация на достойном уровне, итальянцы наверняка уступили бы с разгромным счётом.



В четвертьфинал предстоит встреча с колючим «Вулверхэмптоном», который традиционно готов задать трёпку любому гранду АПЛ. Букмекеры считают «Севилью» фаворитом, что вполне логично. Состав у неё крепче, а еврокубкового опыта заметно больше. Но недооценивать «волков» крайне опасно.

«Интер» — «Байер». Прогноз: Лукаку, Эриксен, Янг и Хаверц сделают четвертьфинал красивым «Интер» играет в чужой стране, а у «Байера» проблемы со стабильностью.

У английского клуба всегда полный порядок в обороне, отличные контратаки и стандартные положения. А также несколько ярких футболистов, способных создать момент из ничего. Прекрасный Хименес, мастер обвести кого угодно и где угодно Траоре, а также несколько игроков с отличным дальним ударом.

Четвертьфинал будет состоять из одного матча, а оборона у соперников в порядке. Следовательно, даже один гол будет весомым преимуществом. Потому ждём аккуратного футбола. Испанский клуб захватит территорию и будет действовать первым номером, а англичане — эпизодами включать прессинг и ставить на вертикальные атаки.



При таких исходных данных дело вполне может докатиться до дополнительного времени, так что можно проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 3.40. Вариант попроще — классический 1Х за 1.82. «Вулверхэмптон» неудобен «Севилье» стилистически, так что ждём нервной концовки.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Севилья» 11 августа 2020 года

Эксперты отдают преимущество «Севилье», что вполне логично: состав крепче, еврокубкового опыта больше. Однако «Вулверхэмптон» традиционно осложняет жизнь грандам за счёт грамотной игры вторым номером, отличных контратак и крепких стандартов. Оборона у «волков» хороша, а потому у испанцев наверняка возникнут проблемы.

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 1.82.

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