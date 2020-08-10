«Зенит» начнёт по-чемпионски, «Локо» ждут проблемы в Казани: экспресс на РПЛ

«Ротор» не справится с Дзюбой и Азмуном, а «Рубин» отберёт очки у «Локомотива». Ставим на коэффициент 2.24.

11 августа в 1-м туре РПЛ пройдут матчи «Ротор» — «Зенит» и «Рубин» — «Локомотив». Встреча в Волгограде начнётся в 18:00 мск, бесплатную видеотрансляцию покажет «Матч ТВ». Поединок в Казани стартует в 20:00 мск, прямой эфир онлайн будет доступен на «Матч Премьер». Букмекеры дали прогноз на эти игры: фаворитом в обоих случаях идут гости.

«Ротор» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 11 августа 2020 года

«Ротору» в стартовом туре досталось тяжелейшее испытание. В прошедшем сезоне «Зенит» выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок, поэтому хозяев ожидают большие проблемы. С другой стороны, у команды Александра Хацкевича всё же есть крошечный шанс зацепиться.

С 20 июня «Зенит» провёл 11 матчей, по российским меркам — это большая нагрузка. Сине-бело-голубые затратили много сил, а клуб покинул Иванович. Однако даже в таких условиях всё говорит в пользу гостей. При выборе ставки на предстоящий поединок мы не будем мудрить и возьмём чистую победу коллектива Сергея Семака за коэффициент 1.38.

У «Ротора» скромные возможности и соответствующий состав. Да, команда усилилась несколькими исполнителями с опытом РПЛ, но всё это не уровень даже скамейки «Зенита». Из-за пандемии хозяев поддержит ограниченное число зрителей, а та самая свежесть ещё неизвестно кому поможет.

«Ротор» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак испортят волгоградцам возвращение в РПЛ Состав у «Ротора» скромный, поддержки болельщиков и эмоций вряд ли хватит для сенсации.

Свой последний официальный матч «Ротор» сыграл 15 марта с «Шинником». С тех пор прошло практически пять месяцев. Товарищескими встречами оптимальную форму не набрать. Зато «Зенит» находится в прекрасном тонусе, что подтверждает победа в Суперкубке над «Локомотивом» (2:1).

После рестарта сезона сине-бело-голубые выиграли 10 из 11 матчей. Единственная осечка пришлась на выезд в Грозный, когда Семак дал отдых многим лидерам. При более продолжительной паузе состояние «Зенита» могло вызвать вопросы, но сейчас всё очевидно — чемпион в полном порядке и не намерен терять очки в первом туре.

Ставка на матч «Ротор» — «Зенит»: победа гостей за коэффициент 1.38

«Ротор» подписал несколько футболистов уровня РПЛ, но команда из Волгограда около пяти месяцев без практики официальных матчей. «Зенит» выиграл в 10 из 11 последних поединков. За 1.38 возьмём чистую победу гостей. Хозяева не смогут остановить связку Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 11 августа 2020 года

При Леониде Слуцком «Рубин» набрал неплохой ход и в новом сезоне может стать претендентом на место в Лиге Европы. Казанцам не хватало забивного по меркам РПЛ форварда, и клуб оперативно решил эту проблему. Конкуренцию Ивану Игнатьеву в линии нападения составит Джордже Деспотович.

«Локомотив» толком не усилился, а в любой момент может стать даже слабее. Клуб не продлил соглашение с Джефферсоном Фарфаном, есть вероятность ухода Фёдора Смолова и Алексея Миранчука. Из-за статуса и прошлых заслуг букмекеры всё равно отдают предпочтение «железнодорожникам», на чём мы и сыграем.

С коэффициентом 1.62 проверим 1Х на «Рубин». Брать фору (0) на хозяев или их чистую победу слишком рискованно. Для экспресса вполне уместен выбранный вариант. В шести предыдущих официальных встречах у казанцев лишь одно поражение.

«Рубин» — «Локомотив». Прогноз: Слуцкий испортит Николичу и Кикнадзе старт сезона РПЛ 12 из 13 предыдущих очных встреч казанцев и «железнодорожников» получились низовыми.

Смущает только история личных встреч. Два прошлых выезда «Локомотива» в Казань принесли «железнодорожникам» проход в следующую стадию Кубка и три очка в РПЛ. Но в пользу «Рубина» говорит фактор физических кондиций.

В пятницу «Локомотив» потратил много сил на борьбу с «Зенитом» в Суперкубке. У «железнодорожников» короткая «скамейка», поэтому у Марко Николича минимальные возможности для ротации. Если учесть огромное количество негатива из-за встречи московского клуба с фанатами, то у «Рубина» есть все шансы зацепить хотя бы ничью.

Ставка на матч «Рубин» — «Локомотив»: хозяева не проиграют за коэффициент 1.62

С момента предыдущей встречи «Рубин» укрепился, а «Локомотив» не стал сильнее. У «железнодорожников» меньше времени на отдых и отрицательные эмоции после встречи с фанатами. На этом фоне возьмём победу или ничью казанцев за коэффициент 1.62. Слуцкий не останется без очков по итогам стартового тура.

Общий коэффициент экспресса: 1.38 х 1.62 = 2.24.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.