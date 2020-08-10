«Даллас» — «Калгари». Прогноз: Радулов, Худобин и Гурьянов откроют счёт в серии с Ткачуком

У «Старз» всего два поражения в девяти предыдущих очных встречах, одно из них — по буллитам.

12 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Калгари Флэймз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают не видят фаворита: поставить на победу «Калгари» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» 12 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.28, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.77. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» (12.08.2020)

Шутки в сторону, начинается настоящий хоккей! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартует плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

На Западе всё начнётся с матча «Далласа» и «Калгари». Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 00:30 мск 12 августа. Букмекеры не видят фаворита в этом противостоянии и выставляют практически равные котировки, что вполне логично. Всё же состояние «шерифов» сейчас вызывает вопросы.

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Они слабо провели заключительные недели до вынужденной паузы, а в круговом турнире добыли одну победу из трёх возможных. Да и ту на тоненького у «Сент-Луиса», который откровенно отбывал номер и никуда не торопился. Быстро пропустили в дебюте, отыграться смогли за 31 секунду до сирены в формате «6-на-5». Зато лучше исполнили буллиты (2:1 Б).

«Флэймз» в раунде плей-ин выбили в четырёх матчах «Виннипег Джетс», но гордиться тут особо нечем. Уже на девятой минуте первого поединка лучший бомбардир соперника Марк Шайфли получил тяжёлую травму после грязного приёма Мэттью Ткачука, а в середине третьего периода травму кисти получил Патрик Лайне.

В результате «воздушной армии» пришлось обходиться без двух ключевых нападающих, то есть — тасовать тройки, менять состав спецбригад… И всё это по ходу серии. Разумеется, ничего хорошего из подобной ситуации не вышло. «Виннипег» делал всё возможное и даже забрал одну игру, но при таких кадровых потерях силы оказались неравны.

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Вообще «Даллас» в последние годы довольно комфортно себя чувствует против «огоньков». В девяти предыдущих матчах состоялись семь побед при двух поражениях, одно из которых — по буллитам. «Старз» не станут раскрываться и не отгрузят сопернику авоську, а вот задушить его в вязком хоккее им по силам.

Серия ожидается близкая и нервная. Следует учитывать, что в четырёх из пяти недавних очных встреч забрасывалось не более четырёх шайб. Единственное исключение — 5:1 в пользу «Калгари» в декабре 2019 года, да и там был гол в пустые ворота. С точки зрения статистики напрашивается 1Х через общий низ.

Букмекеры абсолютно не против. Комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы, например, идёт за крепкий коэффициент 2.10. Вариант помягче — ИТМ 2.5 шайбы «Калгари» за 1.88.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» 12 августа

Серия обещает получиться очень близкой, поскольку соперники стоят друг друга. Вот только история противостояния говорит в пользу «Далласа»: семь побед в девяти последних матчах, а одно из поражений состоялось только по буллитам. Возьмём 1Х через общий низ за отличный коэффициент 2.10. «Старз» и «Флэймз» не склонны играть без средней зоны.

Ставка: «Даллас» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10.