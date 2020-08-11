«Вегас» — «Чикаго». Прогноз: Кейн, Тэйвз, Данкан Кит и Кроуфорд покажут чемпионское сердце

12 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». Начало игры — в 5:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93, успех «Чикаго» идёт у букмекеров за 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» 12 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» (12.08.2020)

На дворе середина августа, начинается настоящий хоккей! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Корписало и Гавриков выключат Кучерова, Сергачёв выстрелит «Молнии» остались без Хедмана и попытаются отомстить за унизительный вылет из прошлого Кубка Стэнли.

Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартует плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

В Эдмонтоне выяснять отношения будут «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в 5:30 мск 12 августа. Вроде бы на бумаге преимущество номинальных хозяев выглядит огромным. С какой стороны ни подступишься, «рыцари» смотрятся предпочтительнее.

«Даллас» — «Калгари». Прогноз: Радулов, Худобин и Гурьянов откроют счёт в серии с Ткачуком У «Старз» всего два поражения в девяти предыдущих очных встречах, одно из них — по буллитам.

Регулярный чемпионат они провели гораздо лучше: «ястребы» вообще остались бы без плей-офф, если бы не вынужденная приостановка первенства. Круговой турнир «Вегас» провёл замечательно — три победы из трёх возможных принесли заслуженный первый посев в стартовом раунде Кубка Стэнли.

Досталось лучшим из лучших. С «Далласом» выдали яркий камбэк: 1:3 к 50-й минуте, 4:3 к 56-й, 5:3 к финальной сирене. С «Сент-Луисом» закрепили пройденное — 0:2 превратили в 3:2, затем получили 3:4, но не опустили рук и дожали наевшегося оппонента (6:4). На десерт обыграли «Колорадо» в равной встрече (4:3 ОТ).

Статистика очных встреч тоже не оставляет вариантов. «Голден Найтс» — молодая франшиза, а потому история противостояния насчитывает всего девять матчей. Вроде бы выборка скромная, если б не одна деталь: «Блэкхоукс» добыли всего одну победу при восьми поражениях. И лишь однажды пропустили меньше трёх шайб.

«Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз: гроза грандов АПЛ испортит день хозяйке Лиги Европы «Волки» неудобны испанцам стилистически, так что «Севилью» ожидают проблемы.

Вроде бы игнорировать столь серьёзные цифры нельзя. Но есть проблема — вряд ли «Вегас» хотел попасть на такое «Чикаго». В раунде плей-ин оно убрало с пути «Эдмонтон» с Леоном Драйзайтлем и Конором Макдэвидом, причём сделало это абсолютно по делу. Не жалось к воротам в надежде на чудо, а умело использовало недочёты оппонента.

Канадец набрал 10 очков за серию, немец — пять, но это не дало результата. Подопечные Джереми Коллитона блистательно держали удар и оставались в седле в любой ситуации. Джонатан Тэйвз тащил партнёров на себе (4+3), молодой Доминик Кубалик вытащил первую игру (2+3 в ней плюс гол в решающем матче), большую пользу принёс Патрик Кейн, в ключевой момент не подвёл Кори Кроуфорд.

Недооценивать чемпионский опыт нельзя, а все эти ребята (добавьте Данкана Кита, Брента Сибрука и Брэндона Саада) почувствовали запах крови. И теперь могут натворить дел, ведь терять им абсолютно нечего. «Ястребы» не станут действовать первым номером, продолжив гнуть свою линию.

«Шахтёр» — «Базель». Прогноз: Марлос, Тайсон и Коноплянка раскачают обидчика «Краснодара» «Базель» в 10 матчах Лиги Европы пропустил всего четыре мяча.

На бумаге состав у «Вегаса» ровнее и крепче, но если фаворит будет ошибаться или терять концентрацию, наказание последует незамедлительно. Лишь одна из девяти предыдущих очных встреч получилась низовой, от этого и оттолкнёмся. Защита у «Чикаго» не впечатляет, а «Вегас» любит и умеет играть в атаку.

Коэффициент на лобовую победу фаворита кажется скромным — всего 1.93. Тэйвз и Кейн имели достаточно времени на отдых после предыдущего раунда. Потому подстрахуемся на случай дополнительного времени. 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.80 смотрится нормально. Свои три гола «рыцари», как правило, забивают, да и у «Блэкхоукс» в Эдмонтоне с результативностью проблем нет.

Прогноз и ставки на матч «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» 12 августа 2020 года

Состав у «Вегаса», конечно, сильнее, однако недооценивать чемпионский опыт нельзя. «Чикаго» спокойно переломил об колено Макдэвида с Драйзайтлем, терять ему абсолютно нечего. Оборона у «ястребов» откровенно не впечатляет, зато с реализацией пока всё в порядке. Ждём результативного хоккея, в котором шансы «рыцарей» кажутся чуть выше.

Ставка: «Вегас» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.