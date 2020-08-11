«Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Икарди и Кейлор Навас уберут с пути жемчужину Серии А

12 августа «Аталанта» сыграет с «ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 3.56. Поставить на ничью предлагают за 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала ЛЧ «Аталанта» — «ПСЖ» (12.08.2020)

Лига чемпионов вернулась в строй 7 августа, 1/8 финала осталась позади. Восьмёрка участников четвертьфинала определена, впереди развязка. Календарь замечательный: строго по одному матчу в день, каждый из них начнётся в 22:00 мск. Любители футбола ничего не пропустят.

«Ротор» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак испортят волгоградцам возвращение в РПЛ Состав у «Ротора» скромный, поддержки болельщиков и эмоций вряд ли хватит для сенсации.

Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца турнира будет условным, поскольку все матчи состоятся на двух стадионах в столице Португалии, Лиссабоне. На то есть две причины. Во-первых, так никто не получит дополнительного преимущества. Во-вторых, так ниже вероятность дополнительных проблем с коронавирусом.

Первый полуфиналист Лиги чемпионов определится уже в среду, 12 августа. В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» сойдутся «Аталанта» и «ПСЖ». От этой пары практически все ждут яркого футбола, поскольку соперники привыкли играть в атаку и много забивать. Вот только на деле не всё так очевидно.



Дело в кадровых потерях. У итальянского клуба точно не будет основного вратаря Пьерлуиджи Голлини, получившего травму колена в матче 38-го тура Серии А с «Интером». Это не так страшно — есть Марко Спортьелло, который находится в расцвете сил и обладает должным опытом. А вот отсутствие Йосипа Иличича — огромная проблема.

«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Корписало и Гавриков выключат Кучерова, Сергачёв выстрелит «Молнии» остались без Хедмана и попытаются отомстить за унизительный вылет из прошлого Кубка Стэнли.

Именно на 32-летнем футболисте было многое завязано в атаке «богини». Достаточно посмотреть на статистику — 15 голов и 5 передач в 26 поединках Серии А, а также бенефис в 1/8 финала ЛЧ против «Валенсии». Тогда в первом матче он забил один мяч, а в ответном разразился покером.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини не выходили на поле как раз с той самой игры против «Интера», пауза составила 11 суток. Долгое время они влюбляли в себя всех нейтральных болельщиков ярким и результативным футболом, однако ближе к финишу не выдержали заданного темпа и выдохлись.



Сказались сразу несколько причин. Прежде всего кадровые потери. Также стоит отметить энергозатратный стиль. А самое главное короткая «скамейка» и минимальные возможности для ротации. На фоне плотного календаря лидеры элементарно устали, а вменяемой замены не оказалось.

«Рубин» — «Локомотив». Прогноз: Слуцкий испортит Николичу и Кикнадзе старт сезона РПЛ 12 из 13 предыдущих очных встреч казанцев и «железнодорожников» получились низовыми.

В итоге всего три победы в семи заключительных турах Серии А, да и те над «Брешией», «Болоньей» и «Пармой». Третье место в чемпионате Италии никуда не делось, да и за 10 суток перевести дух наверняка удалось. Однако без Иличича показать свой лучший футбол будет невероятно сложно.

«ПСЖ» не сможет рассчитывать сразу на нескольких футболистов основы: Анхель Ди Мария дисквалифицирован, Марко Верратти беспокоит икроножная мышца, а у Лейвина Курзава проблемы с бедром. Кроме того, под вопросом Килиан Мбаппе: накануне форвард вернулся к тренировкам в общей группе и должен появиться на поле, но вряд ли его хватит на 90 минут.



Парижане уже успели взять два трофея в конце июля — Кубок Франции и Кубок французской лиги. Однако оба раза действовали вяло и не впечатлили: с «Сент-Этьеном» имели численное преимущество (1:0), однако практически не создавали моменты. А с «Лионом» вообще было 0:0 после 120 минут, всё решилось в серии пенальти.

«Даллас» — «Калгари». Прогноз: Радулов, Худобин и Гурьянов откроют счёт в серии с Ткачуком У «Старз» всего два поражения в девяти предыдущих очных встречах, одно из них — по буллитам.

Похоже, соперники немного опасаются друг друга. Подопечные Томаса Тухеля явно добавили прагматизма, а «Аталанте» без Иличича будет сложнее созидать. Цена ошибки громадна — никакого ответного матча не предусмотрено, то есть вероятность случайности повышается. На наш взгляд, здесь вполне может обойтись без огромного числа голов.



Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.27 и ИТМ 1 гола «Аталанты» за 2.50. Второй вариант, конечно, крайне рискованный, но голы в последнее время давались «богине» не так легко, а «ПСЖ» стал гораздо внимательнее действовать у своих ворот. Рискнём.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ» 12 августа 2020 года

Рискнём проверить ИТМ 1 гола «Аталанты» за 2.50. Логика следующая: «ПСЖ» не пропустил двух финалах на внутренней арене после выхода с карантина, да и в целом действовал гораздо прагматичнее. Итальянский клуб на фоне короткой скамейки выдохся в заключительных турах Серии А, а главное — в Лиссабоне ему придётся обойтись без Йосипа Иличича. А это ключевой исполнитель группы атаки. На наш взгляд, парижане много не пропустят.

Ставка: ИТМ 1 гола «Аталанты» за 2.50.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.