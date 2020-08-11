«Томь» — «Спартак-2». Прогноз: Игнатов, Долгов, Тигиев и Дьяков удивят букмекеров в Томске

12 августа «Томь» и «Спартак-2» сыграют в матче третьего тура ФНЛ. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Томи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Спартака-2» оценён букмекерами коэффициентом 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Томь» — «Спартак-2» 12 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Томь» — «Спартак-2» 12 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.21, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Томь» — «Спартак-2» (12.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Программа третьего тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в среду, 12 августа.

В Томске местная «Томь» на стадионе «Труд» сразится со «Спартаком-2». Старт сезона сложился для соперников по-разному. Хозяева его провалили, оставшись по итогам двух туров без очков. Для начала они уступили «Нижнему Новгороду» со счётом 0:1, хотя на деле преимущество «горожан» было куда более весомым. При нормальной реализации они забили бы три-четыре мяча.

А в субботу сибиряки на выезде уступили обновлённому «Чертаново» (0:2), лишившемуся в межсезонье целой группы лидеров. Смотрелись не хуже, имели достаточное количество моментов, но пропустили «гол в раздевалку» после углового. А на исходе часа игры остались в меньшинстве, получив второй мяч уже на 95-й минуте, когда терять было нечего.

«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Корписало и Гавриков выключат Кучерова, Сергачёв выстрелит «Молнии» остались без Хедмана и попытаются отомстить за унизительный вылет из прошлого Кубка Стэнли.

«Спартак-2» тем временем скопил четыре очка. Одолел «Чертаново» со счётом 2:1, а затем выцарапал ничью с «Торпедо» (1:1). Конечно, «автозаводцы» оказались ближе к победе, но красно-белые выдержали. Роман Пилипчук оценил характер футболистов, заметив, что после 60-й минуты его подопечные подсели.

Вроде бы москвичи сейчас на ходу, а «Томь», напротив, уже потерпела два поражения и не забила ни разу. Но это было на выезде. В родных стенах томичи традиционно хороши. Достаточно взглянуть на статистику прошлого сезона: 25 очков в 13 домашних матчах (четвёртый результат в ФНЛ), всего два поражения и семь пропущенных мячей. Отличные цифры.

«Спартак-2» на выезде, напротив, не блещет. В минувшем первенстве он добыл в 14 гостевых поединках всего две победы, пропустив за это время 23 мяча. У обеих команд из-за скомканной предсезонки имеются проблемы с физической готовностью, но вообще котировки букмекеров выглядят логично.

«Даллас» — «Калгари». Прогноз: Радулов, Худобин и Гурьянов откроют счёт в серии с Ткачуком У «Старз» всего два поражения в девяти предыдущих очных встречах, одно из них — по буллитам.

Шансы подопечных Василия Баскакова действительно выше. Любопытно другое — в шести из семи предыдущих очных встреч забивали обе стороны, а букмекеры упорно не ждут от матча голов. Даже ТБ 2 мяча можно взять за нестыдный коэффициент 1.65, а ТБ 2.5 мяча идёт за 2.21. Смотрится интересно.

Альтернативные варианты — обе забьют за 1.93 и 1Х + обе забьют за прекрасный коэффициент 2.46. «Спартак-2» хорошо выбегает в контратаки, но традиционно много пропускает на выезде. А «Томи» нужно исправляться за слабое начало сезона.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Томь» — «Спартак-2» 12 августа

Старт сезона у «Томи» не задался — два поражения в двух матчах. Однако то было на выезде, а на своём поле сибиряки хороши — в прошлом сезоне набрали 25 очков в 13 поединках, пропустив всего семь голов. Любопытно, что в шести из семи предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. Проверим тотал больше 2 гола за 1.65.

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.65.