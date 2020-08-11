«Оренбург» — «Алания». Прогноз: Спартак Гогниев, Хосонов и Засеев снова покажут зубы

В двух турах вернувшаяся в ФНЛ «Алания» забила пять голов.

12 августа «Оренбург» и «Алания» сыграют в матче третьего тура ФНЛ. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Оренбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Алании» оценён букмекерами коэффициентом 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Оренбург» — «Алания» 12 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Оренбург» — «Алания» 12 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.17, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.86.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Оренбург» — «Алания» (12.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Программа третье тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в среду, 12 августа.

В Оренбурге местный одноимённый клуб на стадионе «Газовик» будет принимать «Аланию». Подопечные Ильшата Айткулова не стали унывать после вылета из Российской Премьер-Лиги, старт сезона им определённо удался, хотя условия оказались не самыми простыми. В двух турах набраны максимально возможные шесть очков.

Для начала досталось скромному брянскому «Динамо» (1:0): игра получилась более-менее равной и шла до гола. Больше повезло гостям. А в минувшую субботу «Оренбург» одолел в родных стенах крепкий «Нефтехимик», который в прошлом первенстве замкнул топ-5 ФНЛ. Тоже со счётом 1:0.

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Ситуация в матче практически повторилась. Довольно вязкий футбол, в котором никто не имел полноценного преимущества, а моменты появлялись по большим праздникам. На 32-й минуте хозяева открыли счёт, после чего довольно спокойно играли на удержание. «Нефтехимик» имел подходы, но не более.

«Алания» узнала о долгожданном возвращении в ФНЛ всего за неделю до первого тура, но дебютировала более чем достойно. С опытным «СКА-Хабаровск» команда перегорела и провалила стартовый отрезок, зато потом встрепенулась, вернулась в игру и даже забила два мяча (2:4).

А во втором туре вообще хлопнула крепкую «Чайку» на её поле (3:0). В первом тайме «барсам» повезло — сразу несколько раз выручил вратарь. После перерыва удалось реализовать быструю атаку, и дальнейшее оставалось делом техники. Подопечные Спартака Гогниева заиграли увереннее, забив в концовке ещё два мяча.

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Если в первом туре красно-жёлтые действовали скорее на эмоциях, чередуя провальные отрезки со всплесками, то в минувшую субботу оставили куда более приятное впечатление. Они быстро переходят из обороны в атаку и знают, за счёт чего собираются забивать. Состав у «Оренбурга» покрепче, однако скамейка по-прежнему короткая.

В принципе, шансы на сюрприз тут имеются. Основа у хозяев покрепче, да и на своём поле они всегда были опасны. Однако в стартовых турах подопечные Ильшата Айткулова явно перебрали очков: созидание даётся с большим трудом, моментов совсем немного. Короткая ротация к третьему туру вполне может проявиться, поскольку график очень плотный.

Проверять ли Х2 за 2.36 — дело вкуса. Коэффициент соблазнительный, но «Алания» пока не обрела стабильность. А вот П2 с форой (+1) за 1.83 смотрится здорово. Аргумента два: «Оренбург» имеет трудности в позиционном нападении, а «барсы» очень ловко бегут в контратаки.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Оренбург» — «Алания» 12 августа

«Оренбург» набрал шесть очков в двух матчах, хотя оба раза игра получилась ничейной. С созиданием имеются большие проблемы, а запас везения рано или поздно должен подойти к концу. «Алания» здорово выходит из обороны в атаку и способна создать трудности. Шансы хозяев чуть выше, но если они и победят, то сделают это на тоненького.

Ставка: победа «Алании» с форой (+1) за 1.83.