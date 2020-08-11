«Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск». Прогноз: Комбаров, Фролов и Чернов покинут дно ФНЛ

12 августа «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск» сыграют в матче третьего тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «СКА-Хабаровск» оценён букмекерами коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск» 12 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск» 12 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.21, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск» (12.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Программа третье тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в среду, 12 августа.

В Самаре местные «Крылья Советов» будут выяснять отношения со «СКА-Хабаровск». Соперники никак не могут быть довольны стартом первенства. Подопечные Игоря Осинькина стали натуральным разочарованием двух дебютных туров, разжившись в них всего одним очком.

Для начала не смогли дожать «Балтику» в родных стенах (0:0): имели территориальное преимущество, однако подступиться к обороне калининградцев не вышло. Опасные моменты возникали редко, а убаюкать соперника контролем мяча не удалось. Дальше стало только хуже — в минувшую субботу проиграли дебютанту ФНЛ «Велесу» со счётом 1:3.

«Вегас» — «Чикаго». Прогноз: Кейн, Тэйвз, Данкан Кит и Кроуфорд покажут чемпионское сердце В девяти предыдущих очных встречах «рыцари» добыли восемь побед.

Пожалуй, поражения в два мяча самарцы никак не заслуживали, однако осталось стойкое ощущение, что к оппоненту они оказались не готовы. Москвичи смело использовали прессинг, который оказался для фаворита сюрпризом. Первый гол пришёл именно после давления со стороны хозяев.

Игорь Осинькин на пресс-конференции пообещал провести разговор по душам с футболистами, указав на проблемы с дисциплиной и взаимопониманием. Спорить с этим сложно: уровень исполнителей тут хороший, но конкретики в атаке заметно не хватает. Кроме того, несколько игроков находится в подвешенном состоянии (могут уйти в клубы РПЛ), такие вещи никогда не идут коллективу на пользу.

«СКА-Хабаровск» набрал три очка в двух турах, но тут нужно учитывать календарь. В первом туре удалось одолеть «Аланию» (4:2), которая узнала о попадании в ФНЛ за неделю до старта и перегорела. А накануне состоялось поражение от «Текстильщика» (0:1): быстрый гол, полное территориальное преимущество, слишком много брака в завершающей стадии.

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Подопечные Алексея Поддубского много владели мячом и имели подходы, но постоянно чего-то не хватало: неточный пас, поспешный удар, плохая обработка, неверно принятое решение в очевидной ситуации. На ничью они, может, и наиграли, однако никак не больше того.

«Крылья Советов» вполне логично идут у букмекеров фаворитом. Состав у них крепче, а СКА традиционно не блещет на выезде. Скажем, в прошлом сезоне клуб одержал всего четыре победы в 13 гостевых матчах и пропустил 21 мяч. То есть почти полторы штуки в среднем за 90 минут. Многовато.

Мы бы выбирали между ИТБ 1.5 гола «Крыльев Советов» за 2.04 и лобовой победой хозяев за 1.80. Самарцам пора выбираться из подвала турнирной таблицы. Две игры позади, какое-никакое взаимопонимание должно появиться.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск» 12 августа

Обе команды начали сезон не лучшим образом. Игорь Осинькин обещал поговорить с футболистами после поражения от дебютанта ФНЛ «Велеса» в прошлом туре. В принципе, состав у самарцев сильнее, а на выезде «СКА-Хабаровск» традиционно не блещет. Фавориту пора доказывать претензии на возвращение в РПЛ.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.80.