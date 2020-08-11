«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук спасуют перед Варламовым

«Кэпиталз» не впечатлили в круговом раунде, а Барри Тротц прекрасно знает свою бывшую команду.

12 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.96.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 12 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (12.08.2020)

На дворе середина августа, начинается настоящий хоккей! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартует плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

Программа второго игрового дня Кубка Стэнли откроется битвой «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», соперники выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 22:00 мск. Разумеется, эту серию многие рассматривают через призму противостояния Барри Тротца со своим бывшим клубом.

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Тротц возглавлял «столичных» четыре года, а в 2018 году привёл их к долгожданному Кубку Стэнли. После чего принял «островитян». С тех пор прошло уже два года и кое-что всё же изменилось, однако в основном это касается второстепенных моментов. Тротц знает эту команду и этих хоккеистов чуть ли не лучше всех.

Статистика очных встреч полностью согласна. После ухода тренера пути клубов пересекались восемь раз. Результат — по четыре победы в обе стороны. Но самое любопытно заключается в другом. Дело в том, что соперники выигрывают строго по очереди. Если верить в подобные вещи, можно смело проверять лобовую победу «Кэпс» за 2.26.

Здесь мы подходим к другому любопытному тренду. Соперники выступают в одном дивизионе, проводят по четыре матча в регулярке. Находятся на сопоставимом уровне. Но не доходят до дополнительного времени уже на протяжении 17 матчей! Сумасшедшие цифры. Больше того — это вполне тянет на аномалию.

«Томь» — «Спартак-2». Прогноз: Игнатов, Долгов, Тигиев и Дьяков удивят букмекеров в Томске В шести из семи предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.

Потому можно попробовать поймать лобовую ничью, благо что на неё дают замечательный коэффициент 4.50. Логика простая. Состав у «Кэпиталз», может, и интереснее. Мощная атака, крепкое большинство, способный загореться в любой момент Александр Овечкин. Но и вопросов предостаточно.

Первый — защита. Тут особых подвижек нет, провалы в обороне преследуют подопечных Тодда Рирдена ещё с осени. Второй — травма Ильи Самсонова, которая фактически лишает тренерский штаб выбора. В плей-офф придётся идти с одним Брэйденом Холтби. Он, конечно, обладает опытом и уже брал Кубок Стэнли, однако первую половину сезона провалил, да и дальше тащил далеко не всегда.

Третий — общее физическое состояние. Круговой турнир команда провела неудачно, забив всего пять шайб в трёх матчах. После поражений от «Тампы» и «Филадельфии» удалось обыграть «Бостон» (2:1) и получить третий номер посева. Но тут надо отметить, что «Кэпиталз» играли вяло и скучно, просто «Брюинз» были ещё хуже.

«Вегас» — «Чикаго». Прогноз: Кейн, Тэйвз, Данкан Кит и Кроуфорд покажут чемпионское сердце В девяти предыдущих очных встречах «рыцари» добыли восемь побед.

Четвёртый — состояние лидеров, Овечкина и Кузнецова. В трёх матчах Ови остался без очков. Понятно, что в плей-офф опытные команды традиционно преображаются, но получится ли это с первой же игры — непонятно. И пятый — «Айлендерс» сейчас в порядке. В раунде плей-ин они спокойно задушили «Флориду» в четырёх поединках.

Фирменная оборона Барри Тротца никуда не делась, вратари в порядке, атака худо-бедна продуктивна. На наш взгляд, старт серии получится для «столичных» непростым. Дальше они, может, и разгонятся, а на первых порах придётся попотеть. Х2 за 1.77 — вариант попроще, Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.34 — посмелее.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 12 августа 2020 года

На бумаге «Вашингтон» сильнее, но в круговом турнире Овечкин с партнёрами выглядел вяло. По ходу первого раунда команда наверняка раскочегарится, вот только случится ли это в первом же матче — большой вопрос. Проверим лобовую ничью за 4.50. Логика простая: у фаворита проблемы, «островитяне» сейчас хороши, а в 17 предыдущих очных встречах всё заканчивалось ровно за 60 минут. Пора увидеть овертайм.

Ставка: ничья за 4.50.