«Аталанта» — «ПСЖ», куча игр в ФНЛ и другие матчи. На что ставить 12 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 12 августа
На что ставить в футболе 12 августа
Главное событие дня – старт четвертьфиналов Лиги чемпионов. И сразу же нас ждёт суперматч – «Аталанта» против «ПСЖ». Предсказать победителя очень сложно. Итальянцы здорово выглядели после паузы, но у французов есть ряд суперзвезд в составе. Делайте ваши ставки!
В России сыграют матчи 3-го тура в ФНЛ. Временной диапазон – с 14:30 до 19:30. Выделить стоит матч «Оренбурга» против возродившейся «Алании», а также встречу в Самаре, где «Крылья Советов» примут «СКА-Хабаровск».
В Беларуси матчи, запланированные на среду отменили. Там сейчас протесты, «не до футбола». Но пройдут матчи в ряде других европейских и азиатских чемпионатов. Ну а если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
Матчи по хоккею для ставок 12 августа
В НХЛ набирает обороты первый раунд Кубка Стэнли. Игровой день начнётся в 22:00 матчем «Айлендерс» против «Вашингтона». Уже после полуночи нас ждут игры «Колорадо» — «Аризона», «Филадельфия» — «Монреаль» и «Сент-Луис» — «Ванкувер».
Кстати, запланированы на среду матчи Кубка Беларуси по хоккею. Но большой вопрос, состоятся ли они.
На что ещё ставить 12 августа
В НБА близится развязка регулярного чемпионата. Командам осталось провести буквально по паре игр. В среду начинайте смотреть качественный баскетбол с 23:00 – стартует матч «Хьюстон» — «Индиана». Ну а в ночь на четверг можно последить за играми «Филадельфия» — «Торонто», «Оклахома» — «Майами» и «Денвер» — «Клипперс».
В теннисе набирает обороты сезон WTA. На этой неделе можно делать ставки на турниры в Праге и Лексингтоне.
Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!
Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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