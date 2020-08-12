«РБ Лейпциг» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне и Облак отправят Нагельсмана на пересдачу

13 августа «РБ Лейпциг» сыграет с «Атлетико» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех «РБ Лейпциг» оценён букмекерами коэффициентом 3.46. Поставить на ничью предлагают за 3.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала ЛЧ «РБ Лейпциг» — «Атлетико» Мадрид (13.08.2020)

Лига чемпионов вернулась в строй 7 августа, 1/8 финала осталась позади. Восьмёрка участников четвертьфинала определена, впереди развязка. Календарь замечательный: строго по одному матчу в день, каждый из них начнётся в 22:00 мск. Любители футбола ничего не пропустят.

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Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца турнира будет условным, поскольку все матчи состоятся на двух стадионах в столице Португалии, Лиссабоне. На то есть две причины. Во-первых, так никто не получит дополнительного преимущества. Во-вторых, так ниже вероятность дополнительных проблем с коронавирусом.

Правда, избежать осложнений всё же не удалось. Накануне «Атлетико» объявил, что два футболиста оказались инфицированы. Разумеется, они на поле не выйдут, а в остальном встреча пройдёт как планировалось. «РБ Лейпциг» и мадридцы сразятся на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне 13 августа, начало — в 22:00 мск.



«Матрасники» остались без защитника Шиме Врсалько и нападающего Анхеля Корреа. Потери довольно заметные, но ключевыми назвать их нельзя. Хорват вообще не был футболистом основы в нынешнем сезоне, появляясь от случая к случаю. Чаще всего — при травмах или дисквалификациях.

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Потеря Корреа — это уже серьёзнее, шустный нападающий стабильно выходит в основном составе и исправно приносит пользу. В 33 матчах Примеры, например, настрелял пять голов и отдал шесть результативных передач, а в Лиге чемпионов выходил в каждом матче и проделал большой объём работы в ответной битве с «Ливерпулем».



И всё же. Главное для Диего Симеоне — защита. После ухода целого ряда лидеров минувшим летом команда ожидаемо просела и слабо провела первую половину сезона, зато потом постепенно сыгралась и попёрла вверх. Достаточно сказать, что предыдущее поражение в Ла Лиге «матрасники» потерпели аж 2 февраля (0:1 на выезде с «Реалом»).



Центр обороны будет в порядке, а потому сомневаться в АТМД не приходится. В атаке наверняка сыграют Жоау Фелиш и Диего Коста, то есть состав максимально близок к оптимальному. А вот «РБ Лейпциг» придётся непросто. Причём дело тут абсолютно не в травмах.

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Они, конечно, есть. Но тот же защитник Ибраима Конате из-за повреждений пропустил основную часть сезона, а Юcсуф Поульсен вроде как имеет шанс выйти на поле. Дело тут, разумеется, в Тимо Вернере, который летом перебрался в «Челси». В оставшихся матчах Лиги чемпионов он «быкам» не поможет.

Это огромная проблема, поскольку на Вернере в атаке РБЛ было завязано слишком многое. У Юлиана Нагельсмана имелось достаточно времени, ведь Бундеслига завершилась рано. Наверняка он что-то придумал и наработал. Но этого самого «чего-то» может не хватить, когда речь идёт о набравшем ход «Атлетико», пройти защиту которого невероятно сложно.



АТМД выбил «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Закончил чемпионат Испании серией из 17 поединков без поражений. Может рассчитывать на одного из лучших вратарей мира Яна Облака. А ещё — обладает должным еврокубковым опытом и имеет невероятную мотивацию после двух поражений в финалах ЛЧ.

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Неудивительно, что на таком фоне букмекеры отдают предпочтение испанскому клубу. «РБ Лейпциг» хорош и опасен в любом состоянии, однако без Вернера будет невероятно сложно. На наш взгляд, шансы «матрасников» выше. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за достойный коэффициент 1.72, а также комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико» 13 августа 2020 года

«Атлетико» из-за коронавируса лишился двух игроков, однако Шиме Врсалько — всего лишь опытный футболист на подмену, а Анхеля Корреа трудно назвать незаменимым. У «РБ Лейпциг» ситуация печальнее, в «Челси» ушёл лидер Тимо Вернер. Юлиан Нагельсман имел время и наверняка что-то придумал, но сыгранности наверняка будет не хватать. А без неё пробить оборону мадридцев крайней сложно.

Ставка: победа «Атлетико» с нулевой форой за 1.72.

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