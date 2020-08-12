Серена Уильямс — Винус Уильямс. Прогноз: матч недели в женском теннисе быстро закончится

13 августа Серена Уильямс и Винус Уильямс сыграют в матче второго круга турнира WTA в Лексингтоне. Начало — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Серену, ставки на её победу принимаются с коэффициентом 1.40. Успех Винус оценён коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Серена Уильямс — Винус Уильямс 13 августа

Аналитики считают, что матч турнира в Лексингтоне Серена Уильямс — Винус Уильямс получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.98. Поставить на третий сет можно за 2.79.

Анализ матча WTA в Лексингтоне Серена Уильямс — Винус Уильямс (13.08.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве отменены, зато в самом конце августа стартует US Open.

«Филадельфия» — «Монреаль». Прогноз: Проворов, Кутюрье и Жиру расправятся с Кэри Прайсом «Хабс» выбили «Питтсбург» в раунде плей-ин и постараются насладиться моментом.

У женщин на август в Европе запланированы два турнира категории International. Первый из них прошёл в Палермо, а второй стартовал 10 августа в Праге. В США тем временем набирает ход турнир в Лексингтоне: категория International, 32 участника, хардовое покрытие. Состав участниц более чем внушительный.

Уже во втором круге сойдутся сёстры Уильямс — Серена и Винус. Естественно, для местной публики этот матч станет чертовски ожидаемым событием. Винус в первом круге быстро и без хлопот отправила домой Викторую Азаренко из Беларуси. Управилась за 80 минут, отдав всего пять геймов (6:3, 6:2).

Здорово держала подачу: 70% выигранных розыгрышей после попадания первым мячом, 65% — после попаданий вторым. Всего одна двойная ошибка. Стабильно цеплялась на приёме, а главное — безошибочно реализовала брейк-пойнты. Три гейма на чужой подаче из трёх возможных. Этого хватило с запасом.

«РБ Лейпциг» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне и Облак отправят Нагельсмана на пересдачу Обидчик «Зенита» остался без Тимо Вернера, пробить защиту мадридцев будет сложно.

А вот младшая из сестёр намучилась с молодой соотечественницей Бернардой Пера. Ситуация получилась следующая: если Серена попадала первым мячом, то спокойно доводила розыгрыш до победы. В противном случае возникали трудности: сразу шесть двойных ошибок и всего 40% выигранных розыгрышей при второй подаче.

25-летняя американка стабильно получала брейк-пойнты, действуя на нервы именитой сопернице. Два стартовых сета получились качельными — ошибки шли то в одну, то в другую сторону. Зато в решающей партии борьбы болельщики не дождались — фаворитка прогрелась и отдала всего один гейм (4:6, 6:4, 6:1).

Понятно, что делать хоть сколько-нибудь серьёзные выводы по одной игре нельзя. Но вообще теннисистки оставили вполне рабочее впечатление. Понятно, что лучшие годы остались позади и движение провисает. Это нормально: Серене уже 38 лет, Винус — вообще 40. Зато мощь никуда не делась.

«Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз: сложный старт Кубка Стэнли для Тарасенко и Барбашева В шести предыдущих очных встречах «Блюз» ни разу не победили в основное время.

По личным встречам впереди Серена (18-12), однако в последнее время они пересекались нечасто. Начиная с 2016 года состоялись всего три поединка (все — на харде), а ещё в одном случае Серена снялась. Любопытно, что всякий раз настоящего сражения так и не получилось: было сыграно 20, 19 и 15 геймов.

Букмекеры считают младшую сестру явным фаворитом, что вызывает определённые вопросы. В принципе, можно проверить ставку “Винус Уильямс возьмём как минимум один сет” за 1.79. Но мы поверим в продолжение тренда и выберем общий низ по геймам. Благо что линия позволяет: даже тотал меньше 21.5 гейма идёт за хороший коэффициент 1.80.

Ставки на матч Серена Уильямс — Винус Уильямс 13 августа 2020 года

Соперницы провели всего по одному матчу, делать серьёзные выводы опасно. Есть ощущение, что букмекеры переоценивают Серену Уильямс, поскольку накануне она долго возилась с Бернардой Пера. Доверимся статистике и возьмём общий низ: в трёх предыдущих очных встречах на харде сёстрам хватило 20 геймов.

Ставка: тотал меньше 21.5 гейма за 1.80.