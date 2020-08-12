«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Кучеров, Василевский и Хедман обойдутся без пяти овертаймов

Накануне команды провели на льду больше 150 минут, времени на отдых практически не было.

13 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» 13 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.27, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» (13.08.2020)

Настоящий хоккей набирает обороты! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

Серена Уильямс — Винус Уильямс. Прогноз: матч недели в женском теннисе быстро закончится В трёх предыдущих очных встречах на харде соперницам хватало 20 геймов.

Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, пришёл черед основного блюда. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

Раньше всех второй матч серии проведут «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс», соперники снова выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто 13 августа в 22:00 мск. Первая игра уже вошла в историю Кубка Стэнли. На то есть сразу несколько серьёзных оснований. Ещё бы — два с половиной часа чистого времени!

«Филадельфия» — «Монреаль». Прогноз: Проворов, Кутюрье и Жиру расправятся с Кэри Прайсом «Хабс» выбили «Питтсбург» в раунде плей-ин и постараются насладиться моментом.

150:27 — именно столько потребовалось командам, чтобы определить победителя. Пять овертаймов, 151 бросок в створ ворот, 138 вбрасываний — это четвёртый по продолжительности матч за всю историю НХЛ. Ведущая пара защитников «мундиров» провела на льду больше часа. У Зака Веренски 61 минута, у Сета Джонса — 65.

Сильнее всего от этого сумасшествия пострадали даже не болельщики, а «Каролина» с «Бостоном». Они должны были сразиться в «Торонто» по завершении битвы, однако к тому моменту было уже слишком поздно. Лиге пришлось объявлять о переносе, «Харрикейнз» и «Брюинз» начнут выяснять отношения только на следующий день.

Собственно, вряд ли кто-то ожидал, что «Коламбус» отпустит фаворита просто так. Подопечные Джона Тортореллы выбили «молний» в четырёх матчах в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли и дошли до овертайма в единственной игре регулярного чемпионата-2019/2020. Они определённо знают, что и как нужно делать.

«РБ Лейпциг» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне и Облак отправят Нагельсмана на пересдачу Обидчик «Зенита» остался без Тимо Вернера, пробить защиту мадридцев будет сложно.

У «Лайтнинг» в строй вернулся Виктор Хедман, один из лучших защитников лиги. Стивена Стэмкоса пока нет, но всё равно исход первого поединка решили лидеры. Ведущая тройка сообразила два гола, в том числе и победный. Брейден Пойнт оформил дубль, а Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Расклад не поменялся. Вопрос ставится следующим образом: если подопечные Джона Купера хотят обойтись без лишних нервов, то обязаны забивать первыми. «Коламбус» великолепно играет по счёту. Если он получает преимущество, дальше избежать проблем будет крайне сложно. Потому что забить даже две шайбы подряд столь выученному коллективу трудно.

В первом матче не вышло. Алекс Киллорн получил малый штраф за подножку в начале третьей минуты, а уже спустя 28 секунд соперник вышел вперёд. «Тампа» быстро сравняла, однако потом снова пришлось отыгрываться. В первой встрече получилось, но лишний раз испытывать судьбу всё же не стоит.

«Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз: сложный старт Кубка Стэнли для Тарасенко и Барбашева В шести предыдущих очных встречах «Блюз» ни разу не победили в основное время.

Ждём от фаворита большей концентрации в дебюте. Состав у них ровнее и глубже, а времени на восстановление после 150-минутного марафона оказалось совсем немного. Если скорости упадут, это пойдёт на руку «Блю Джекетс». Если же «Лайтнинг» сумеют поддерживать высокий темп, «мундирам» будет сложно не просесть на фоне усталости.

Букмекеры немного подравняли линию, но по-прежнему считают «молний» явным фаворитом. Рискнём проверить П1 с форой (-1) за 2.38. Логика следующая: состав у хозяев глубже, лидеры относительно молоды. Скорее всего, нижние звенья сделают разницу и позволят фавориту увеличить преимущество. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» 13 августа

Первый матч серии продлился более 150 минут. Состав у «Тампы» сильнее, а главное — глубже. Виктор Хедман вернулся в строй, нижние звенья заметно креативнее. На наш взгляд, изнурительный марафон скажется на действиях «Коламбуса», которому просто не хватит свежести, чтобы поддерживать темп «Лайтнинг».

Ставка: победа «Тампы» с форой (-1) за 2.38.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.