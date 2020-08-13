«Вегас» — «Чикаго». Прогноз: Кейн, Тэйвз, Саад и Данкан Кит останутся на голодном пайке

В первом матче «Блэкхоукс» нанесли всего 20 бросков, а единственный гол забили в меньшинстве.

14 августа во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». Начало игры — в 0:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90, успех «Чикаго» идёт у букмекеров за 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» 14 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» (14.08.2020)

На дворе середина августа, начинается настоящий хоккей! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники провели тренировочные лагеря (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартует плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

В Эдмонтоне выяснять отношения продолжат «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в 0:30 мск 14 августа. В первой встрече обошлось без сенсаций: «рыцари» выглядели заметно активнее и добились разгромной победы со счётом 4:1.

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Справедливости ради, «Чикаго» оставался в седле вплоть до третьего периода, когда Райлли Смит сперва довёл преимущество хозяев до двух шайб, а вскоре оформил дубль. «Блэкхоукс», разумеется, отдали территорию и действовали вторым номером, поскольку тягаться в скорости и глубине состава с «Голден Найтс» просто не могут.

Подопечные Джереми Коллитона практически ничего не создали в равных составах, Робин Ленер совершил всего 19 сейвов. Единственная шайба состоялась в меньшинстве, когда отличился мощный Давид Кемпф. В остальном похвастать особенно нечем, лидеры выглядели бледно. Кейн и Тэйвз не справились со своей работой, а опытнейший Данкан Кит вообще схватил «-4» по показателю полезности.

«Вегас» действовал с позиции силы и четырежды отличился в равных составах — для плей-офф это очень много. Нужно отметить, что за 60 минут соперники нарушили правила лишь четыре раза, по два на брата. «Чикаго» прекрасно понимает, что давать подопечным Питера Дебура лишний раз разыгрывать лишнего крайне опасно. Но в первом матче не помогла даже дисциплина.

Серена Уильямс — Винус Уильямс. Прогноз: матч недели в женском теннисе быстро закончится В трёх предыдущих очных встречах на харде соперницам хватало 20 геймов.

Глобально исход первого поединка ни на что не повлиял. Фаворит подтвердил преимущество и забрал своё. Неслучайно букмекеры нисколечки не изменили котировки на второй матч: победа номинальных хозяев всё так же оценивается коэффициентом 1.90, а на успех гостей дают почти четвёрку.

Линия кажется справедливой. Проверим ИТМ 2.5 шайбы «Чикаго» за крепкий коэффициент 1.80. Единственный шанс «Блэкхоукс» — не допускать потерь концентрации и грамотно обороняться. Накануне получалось только до середины второго периода. С атакой пока всё совсем печально — «Вегас» просто быстрее и лучше. Вряд ли у голкипера хозяев будет много работы.

Прогноз и ставки на матч «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» 14 августа 2020 года

Накануне «Вегас» спокойно открыл счёт в серии. «Блэкхоукс» потревожили Робина Ленера всего 20 раз, а единственную шайбу забросили в меньшинстве. Основной шанс «Чикаго» — не допускать ошибок в своей зоне и надеяться на Кори Кроуфорда. С созиданием у них большие проблемы, а удаляться «рыцари» не спешат. Похоже, больше двух шайб «ястребам» не осилить.

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Чикаго» за 1.80.

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