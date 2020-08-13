«РБ Лейпциг» — «Атлетико» и другие матчи. На что ставить 13 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 13 августа.
На что ставить в футболе 13 августа
Главный матч дня – второй четвертьфинал Лиги чемпионов. Амбициозный «РБ Лейпциг» вслед за «Тоттенхэмом» постарается выбить из турнира мадридский «Атлетико». У команды Диего Симеоне, конечно, другие планы. Эту игру обязательно стоит посмотреть, начало – в 22:00 мск.
Больше громких вывесок в четверг нет. Кое-где в Европе будут играть, но топ-чемпионаты пока на паузе, а 2-й тур в РПЛ начнётся в пятницу. Но всегда можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
Матчи по хоккею для ставок 13 августа
В НХЛ в четверг выползут на лёд во втором матче серии «Тампа-Бэй» и «Коламбус». Выползут, потому что они в первой игре выясняли отношения на протяжение почти 8 периодов. Удача улыбнулась «молниям», они постараются развить успех во второй игре серии. Старт – в 22:00 мск.
Кроме того, «Вегас» сыграет с «Чикаго», «Бостон» — с «Каролиной», а «Даллас» — с «Калгари». Ну и множество товарищеских матчей, в том числе и клубов КХЛ. На них тоже можно поставить.
На что ещё ставить 13 августа
В НБА мы узнаем команды, которые продолжат борьбу за плей-офф. Специальная серия за 8-ю строчку на Западе начнётся 15 августа. Пока на два вакантных места претендуют четыре команды. Лучшие шансы у «Портленда», который сыграет с «Бруклином», и «Мемфиса», которому будет противостоять «Милуоки». Но все наверняка болеют за «Финикс», который не проиграл ещё ни одного матча в «пузыре» и завершит регулярку игрой против «Далласа». Ну и не будем забывать про Грега Поповича и «Сан-Антонио». «Шпоры» завершат чемпионат матчем против «Юты».
Кроме того, на четверг запланирован второй финальный матч в чемпионате Китая. «Гуандун» сыграет с «Ляонином». Пока впереди «Гуандун», за который выступает экс-армеец Сонни Уимз.
В теннисе набирает обороты сезон WTA. На этой неделе можно делать ставки на турниры в Праге и Лексингтоне.
Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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