«Даллас» — «Калгари». Прогноз: Радулов, Гурьянов, Годро и Худобин обойдутся без грязи

14 августа во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Калгари Флэймз». Начало игры — в 5:30 мск. Эксперты в прогнозах считают не видят фаворита: поставить на победу «Калгари» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.62.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» 14 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.32, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» (14.08.2020)

Шутки в сторону, начинается настоящий хоккей! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники провели тренировочные лагеря (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше началось самое интересное. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

На повестке вторая игра «Далласа» и «Калгари». Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 05:30 мск 14 августа. Первый поединок ожиданий не обманул: нервный и близкий хоккей сопоставимых по классу соперников, в котором исход мог качнуться в обе стороны. Победили «огоньки» (3:2).

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Моменты возникали редко, по большей части шайба гостила в средней зоне или находилась у бортов. Даже удивительно, что при такой игре было забито пять шайб. Просто канадский клуб использовал первое же удаление (малый штраф схватил Александр Радулов), а под конец первого периода забил второй гол.

Тут уж вариантов у «шерифов» не осталось — пришлось брать инициативу в свои руки и лезть вперёд. Немного повезло: гол Дениса Гурьянова на экваторе поединка явно выбил соперника из колеи, сравнять счёт удалось уже спустя девять секунд. Не получилось только развить успех.

Игра выдалась равной, а «Даллас» разочаровал только в заключительном периоде. Надо было кровь из носу забивать, но в позиционном нападении клинически не ладилось. Брака много, а необычных ходов минимум. «Калгари» спокойно вязал оппонента на входе в зону и не давал поднять голову.

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В итоге «Старз» за весь третий период сообразили всего восемь бросков. Хотя заключительные 50 секунд провели в формате «6 на 4» после удаления Марка Джиордано. Предпосылок для перелома ситуации не видно, поскольку атака у номинальных хозяев по-прежнему не блещет. Похоже, нас ждёт закрытый хоккей с невысокой результативностью.

В первой встрече команды получили пять удалений, четыре из которых состоялись к концу 14-й минуты. Хоккей получается жёстким, но корректным, а судьи позволяют бороться. На таком фоне вполне можно проверить ИТМ 6.5 малого штрафа за прекрасный коэффициент 2.55.

Также возьмём «гол в первые 9 минут — нет» за 1.89. Предпосылок к быстрому открытию счёта не видно: соперники лучше узнали друг друга и наверняка сделали выводы, каких-то сюрпризов ждать не приходится. Раскрываться никто не рискнёт, потому что даже одна шайба по такой игре может оказаться непосильной форой.

Прогноз и ставки на матч «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» 14 августа 2020 года

Первая игра получилась вязкой и жёсткой, но вместе с тем предельно корректной. Всего пять удалений, четыре из которых состоялись к исходу 14-й минуты, а заключительное — уже после замены вратаря на шестого полевого. Судьи дают бороться, сами команды обходятся без грязи. Проверим низ по малым штрафам.

Ставка №1: тотал меньше 6.5 малого штрафа за 2.55.

Ставка №2: гол в первые 9 минут — нет за 1.89.