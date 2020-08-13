«Колорадо» — «Аризона». Прогноз: Маккиннон, Ничушкин и Задоров не станут играть в поддавки

14 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встретится с «Аризоной Койотс». Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97, успех «Аризоны» идёт у букмекеров за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» 14 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.94. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» (14.08.2020)

На дворе середина августа, начинается настоящий хоккей! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

Программа четвёртого игрового дня Кубка Стэнли в Эдмонтоне откроется битвой «Колорадо Эвеланш» и «Аризоны Койотс», соперники выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в 21:00 мск 14 августа. Первая игра обошлась без сенсаций, хотя варианты были. Фаворит добился разгромной победы со счётом 3:0.

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С одной стороны, «псы» долго терпели и оставались в седле. Первую шайбу они пропустили только на 54-й минуте. После чего поплыли: спустя 10 секунд получили вторую, а ещё через минуту с небольшим всё оказалось кончено. Номинальные гости даже не стали снимать вратаря. Всё было ясно, а закрепиться в чужой зоне не удавалось.

Однако по факту «лавины» имели колоссальное преимущество и при должной реализации могли снять все вопросы уже к концу второго периода. Нервной концовкой «Аризона» обязана исключительно голкиперу Дарси Кемперу, который выручал много и со вкусом. Канадец доказал, что если бы не травма, то он действительно мог бы попасть в число номинантов на «Везину» в нынешнем сезоне.

Достаточно посмотреть на статистику бросков, тогда сомнения отпадут сами собой. «Эвеланш» нанесли 40 бросков, а Филипп Грубауэр вступил в дело лишь 14 раз — почти в три раза меньше. Тут, впрочем, надо отметить, что первый гол состоялся в большинстве, которое у подопечных Джареда Беднара очень хорошее.

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«Койотс» получили всего лишь второе удаление на 53-й минуте, за что были наказаны. А дальше — потеря концентрации, помноженная на разочарование. И моментальное исчезновение интриги. Дальше вряд ли что-то изменится: «Колорадо» гораздо крепче пройденного в раунде плей-ин «Нэшвилла», а пара вратарей Грубауэр-Францоуз пускает «бабочек» по большим праздникам.

Фаворит всё так же будет иметь заметное территориальное преимущество, подавляя соперника своим темпом и давлением. Лидеры тут в полнейшем порядке, а состав гораздо глубже и ровнее. Даже нижние звенья способны дать результат. А вот у «Аризоны» угроза исходит от считаного количества исполнителей.

Расклад видится примерно таким: если «псы» хотят побеждать, им нужно кровь из носу забивать первыми, а дальше надеяться, что Маккиннон с компанией станут чаще ошибаться под давлением. И молиться на Кемпера, разумеется. Потому что на данный момент команды просто находятся на разном уровне. Спорить с этим трудно.

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Букмекеры никак не изменили котировки по сравнению с первым матчем, на победу фаворита дают ровно те же 1.97. Проверим победу «Колорадо» в первом периоде за 2.50. Слишком уж весомым преимуществом накануне владели «Эвеланш». Стесняться им нечего, дебют наверняка снова получится агрессивным. В первом матче быстрый гол назревал, не хватило реализации.

Прогноз и ставки на матч «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» 14 августа 2020 года

Накануне преимущество фаворита казалось огромным, «Аризона» оставалась в седле до 54-й минуты только благодаря Дарси Кемперу. «Эвеланш» перебросали соперника почти в три раза (40:14), не хватало реализации. Игра у «Колорадо» идёт, многое получается, так что смысла отказываться от агрессивного дебюта нет. На наш взгляд, номинальные хозяева смогут довольно быстро распечатать ворота «псов».

Ставка: победа «Колорадо» в первом периоде за 2.50.