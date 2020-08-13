«Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз: Тарасенко и Биннингтон исправятся за провал в 1-м матче

15 августа во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Начало игры — в 01:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Сент-Луиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20, успех «Ванкувера» идёт у букмекеров за 3.06.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-й матч серии «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» 15 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» (15.08.2020)

На дворе середина августа — самое время для крутого хоккея! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

В субботу выяснять отношения продолжат «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 01:30 мск 15 августа. Серия имеет все шансы получиться затяжной, поскольку первый матч остался за аутсайдером. Действующий чемпион начал четвертьфинал конференции с разгромного поражения.

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«Музыканты» в любом состоянии умеют играть по счёту, но тут они так и не смогли выйти вперёд. Джастин Фолк схватил удаление уже на пятой минуте, для реализации «Накс» хватило 12 секунд. Фаворит дважды отыгрывался, к середине второго периода начались качели. 2:2 на табло и много нервов.

Ошибка Владимира Тарасенко на 46-й минуте вернула номинальным гостям лидерство, а вскоре Бо Хорват в одиночку увеличил преимущество. Не получилось даже финального штурма, поскольку за 88 секунд до сирены Алекс Пьетранджело нарушил правила. Пятую шайбу канадцы забросили при численном преимуществе (5:2).

Надо сказать, что «Блюз» смотрелись никак не хуже. Это видно хотя бы по количеству бросков — 31 против 22. Однако Якоб Маркстрём оказался великолепен и совершил несколько отличных сейвов, а вот Джордан Биннингтон мог действовать удачнее как минимум в двух случаях. В то же время списывать неудачу на одного вратаря никак нельзя.

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Действующий обладатель Кубка Стэнли сделал шаг вперёд по сравнению с круговым турниром, но всё равно далёк от оптимального состояния. Лидеры напоминали о себе от случая к случаю (тот же Тарасенко был заметен только во втором периоде), а главное — слишком много проигранных единоборств и потерь концентрации в обороне.

Последний фактор — огромное количество удалений. Позиционная атака у «Кэнакс» крепкая, хотя в прошлом плей-офф подопечные Крэйга Берюбе останавливали и не такое. А вот давать лишние шансы спецбригадам оппонента — самый короткий путь к приобретению дополнительных проблем. И это не для кого не сюрприз.

«Ванкувер» стал четвёртым в НХЛ по реализации лишнего в регулярном чемпионате, а накануне трижды отличился в большинстве. Для плей-офф это недопустимо много. «Сент-Луис» схватил шесть малых штрафов и неубедительно действовал в меньшинстве. Пожалуй, именно здесь и кроется основная причина неудачи.

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В принципе, «музыканты» ещё год назад доказали, что не опускают руки ни при каких обстоятельствах. К тому же ничего страшного пока не случилось: серия идёт до четырёх побед, возможности переломить ситуацию ещё предоставятся. Ждём от фаворита работы над ошибками и прогресса.

Биннингтон редко проводит в плей-офф два слабых матча подряд. Задача простая — обойтись без лишних удалений, чтобы сковать большинство соперника, а также разобраться с Бо Хорватом. Задачи вполне посильные. Оборона у «Кэнакс» далеко не самая мощная, так что можно не мудрить и взять итоговую победу хозяев за 1.70.

Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.92. С атакой у фаворита дела обстоят более-менее неплохо. Тарасенко наберёт форму и добавит, Шенн поправит прицел. Кроме того, лишь в одном из десяти предыдущих очных поединков преодолевалась планка в шесть голов.

Прогноз и ставки на матч «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» 15 августа 2020 года

Действующий чемпион придумал себе проблемы на ровном месте: нахватал удалений, пропустил три шайбы в меньшинстве, а в эпизоде с решающим голом не смог вывести шайбу из зоны. «Сент-Луис» немного добавил по сравнению с круговым турниром и, похоже, будет добирать уже по ходу серии. Если спецбригады «Ванкувера» не получат большого количества возможностей проявить себя, «музыканты» наверняка сравняют счёт в серии.

Ставка: «Сент-Луис» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.92.

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