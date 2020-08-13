«Барселона» — «Бавария». Прогноз: одинокий Месси останется у разбитого корыта

14 августа «Барселона» сыграет с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение баварцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех каталонской команды оценён букмекерами коэффициентом 3.74.

Букмекерские коэффициенты на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.31. Гол баварцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала ЛЧ «Барселона» — «Бавария» (14.08.2020)

Лига чемпионов в самом разгаре. Уже определился первый полуфиналист, скоро к нему присоединятся остальные. Формат выглядит свежо и интересно: все матчи состоятся на двух стадионах в Лиссабоне, никаких ответных игр не предусмотрено. 90 минут плюс дополнительное время и пенальти в случае необходимости, победитель забирает всё.

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Разумеется, болельщиков на трибунах не будет. При этом командам-участницам разрешено проводить до пяти замен. В пятницу, 14 августа, сойдутся «Барселона» и «Бавария». Разумеется, эта вывеска считается самой яркой и громкой во всём четвертьфинале, так что ожидания тут необычайно высоки.



Каталонцы упустили чемпионство в родной Примере. Они потеряли очки в четырёх из 11 туров после вынужденной паузы, но этого с лихвой хватило, чтобы пустить вперёд мадридский «Реал». К слову, в Кубке Испании получилось дойти только до четвертьфинала, так что последняя надежда на трофей в этом сезоне — Лига чемпионов.



Однако ответный поединок с итальянским «Наполи» в 1/8 финала турнира показал, что состояние сине-гранатовых далеко от идеального. С одной стороны, они обыграли неаполитанцев на «Камп Ноу» со счётом 3:1 (в Неаполе была ничья, 1:1) и прошли в следующую стадию, а это самое главное.

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Но тут надо сказать, что преимущество хозяев едва ли можно назвать серьёзным. Особенно, если взглянуть на статистику. Здесь 18:7 по ударам в сторону ворот и 6:2 по угловым в пользу гостей из Италии. Вряд ли это похоже на игру главного претендента на победу в Лиге чемпионов. Гениальность Лионеля Месси перевесила, но бесконечно максировать проблемы одним человеком нельзя.



Зато «Бавария» под руководством Ханса-Дитера Флика продолжает удивлять. Достаточно сказать, что последнее поражение команды во всех турнирах датируется 7 декабря 2019 года. С тех пор мюнхенцы побеждают любого и каждого, а одна-единственная ничья на столь внушительном отрезке пришлась на матч в Бундеслиге с «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана, когда тот был на пике формы.



В ответном поединке с лондонским «Челси» красная машина снова только доказала своё превосходство. Она не остановилась на разгромной победе со счётом 3:0 в Лондоне, а у себя дома одержала не менее уверенную победу (4:1). Надежды Фрэнка Лэмпарда на чудо испарились моментально.

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Преимущество по проценту владения мячом в пользу баварцев составило 63:37, по ударам в сторону ворот — 18:10. А героем встречи в очередной стал Роберт Левандовски, который сейчас находится в полнейшем порядке. Грозный поляк соорудил дубль и поделился двумя результативными передачами со своими коллегами по цеху. Он проводит лучший сезон в карьере, а тут появляется шанс оставить не у дел самого Месси.

И без того хромающая оборона «Барселоны» осталась без центрального защитника Самуэля Юмтити, с мощнейшей атакующей линией мюнхенцев справиться будет вдвойне сложно. Она, конечно, крепче защитных редутов Фрэнка Лэмпарда, но, на наш взгляд, связка Левандовски и Томаса Мюллера сумеет и в этот раз придумать парочку голов. Мы бы проверили ИТБ 1.5 мяча «Баварии» за вполне приемлемый коэффициент 1.72.

Пике проводит неубедительный сезон, проблемы в опорной зоне и привозы случаются довольно часто. Правда, Марк-Андре тер Штеген великолепен, без него каталонцам было бы совсем худо. Но тут уровень сопротивления такой, что без внятной помощи даже блистательному немцу придётся туго.

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Можно даже подумать над лобовой победой подопечных Ханса-Дитера Флика за коэффициент 2.02. Каталонцы далеки от идеальной формы. Баварцы же справедливо идут фаворитом не только предстоящего поединка, но и всего турнира в целом. Альтернативный вариант — Х2 + обе забьют за 2.00.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 14 августа

Состояние «Барселоны» далеко от идеального, а «Бавария» является фаворитом не только предстоящего поединка, но и всего турнира в целом. Месси в ответном матче четвертьфинала доказал свою гениальность, но бесконечно маскировать системный кризис усилиями одного футболиста нельзя. Связка Мюллер — Левандовски наверняка найдёт возможность для парочки голов. Этого должно хватить для прохода.



Ставка 1: индивидуальный тотал «Баварии» больше 1.5 мяча за 1.72.



Ставка 2: «Бавария» не проиграет + обе забьют за 2.00.



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