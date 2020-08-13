«Арсенал» — «Уфа». Прогноз: сезон новый, а РПЛ всё та же. Евсеев обойдётся без голов

14 августа «Арсенал» примет «Уфу» в матче 2-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.40.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Арсенал» — «Уфа»
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.
Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Уфа» (14.08.2020)
Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Первый тур несколько растянулся и завершился 11 августа, а уже 14 августа стартует второй. Открыть программу в пятницу предстоит шести клубам, в одном из матчей сойдутся «Арсенал» и «Уфа».
Туляки начали новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги с домашней ничьей против «Ахмата» из Грозного (0:0). Гости чуть чаще били, а хозяева чуть больше владели мячом, но в целом соперники смотрелись плюс-минус одинаково. Так что итоговые нули на табло вполне справедливы.
Работа главного тренера Сергея подпалого даёт о себе знать. Этот поединок стал четвёртым подряд, в котором «пушкари» не проиграли, и шестым под руководством нового специалиста. К слову, за это время случилось только одно поражение. Более чем достойный показатель.
«Уфа» стартовала гораздо печальнее. На своём поле она принимала вышедший в Лигу чемпионов «Краснодар» и уступила с разгромным счётом 0:3. Команда привычно окопалась у своих ворот и неплохо держалась до перерыва. Однако во втором тайме повторить сценарий не получилось. Уже на 65-й минуте краснодарцы забили свой третий мяч в ворота Александра Беленова, который был лучшим в составе хозяев.
Нужно учитывать сразу несколько кадровых потерь. За короткую паузу клуб успел лишиться нескольких исполнителей основной обоймы, что образовало дыры в составе. Сыгранности в первом туре действительно не хватало, однако по ходу сезона команда наверняка будет добирать.
Теперь уфимцам предстоит выезд в Тулу. И тут надо сказать, что под руководством Вадима Евсеева с выездами у них в последнее время было всё неплохо. В предыдущих пяти гостевых матчах они сумели отобрать очки у «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Ростова» и «Локомотива». А это, мягко говоря, довольно лихая пятёрка.
Что самое интересное, от всех этих грандов «горожане» пропустили только два мяча. Для атаки «Арсенала», которая в последнее время не так часто нагружает ворота соперников, это станет непростой задачкой. Только вот классический тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.53, так что придётся искать другие варианты.
Интересным выходом выглядит комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча. На неё букмекеры дают крепкие 1.92. Всё же под руководством Сергея Подпалова туляки стали исправно добиваться результата, а «Уфа» за 11 последних туров в прошлом сезоне сумела забить только шесть мячей.
Российская Премьер-Лига вернулась в строй с всё таким же креном в сторону осторожности. Лишь два из восьми матчей первого тура выдались верховыми, а голы в обе стороны болельщики увидели только в одном случае. Том самом, после которого страсти по работе судей закипели с новой силой. Так что предпосылок к большому числу голов не видим.
Прогноз и ставки на матч 2-го тура чемпионата России «Арсенал» Тула — «Уфа»
Мы бы не стали ждать от команд высокой результативности. «Арсенал», конечно, под руководством нового тренера стал исправно добиваться результата, но в первую очередь это касается обороны. С созиданием пока не столь радостно, да и Евгений Луценко замолчал. «Уфа» же априори мало забивает и крайне редко выдаёт верх.
Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.92.
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