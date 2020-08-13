«Сочи» — «Химки». Прогноз: Нобоа с Полозом отправят Гунько и Дядюна на дно таблицы РПЛ

14 августа «Сочи» примет «Химки» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.86.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Сочи» — «Химки»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Сочи» — «Химки» (14.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Первый тур растянулся на четыре дня и завершился 11 августа, а уже 14 августа стартует второй. Открыть программу предстоит в пятницу шести клубам, среди прочих сразятся «Сочи» и «Химки».

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«Сочи» остался в высшем российской дивизионе, заняв 12-е место по итогам прошлого розыгрыша. Работа Владимира Федотова на посту главного тренера даёт о себе знать. За 12 матчей под его руководством в прошлом сезоне команда потерпела только четыре поражения, два из которых технические (из-за коронавирусной инфекции у футболистов).



Новый сезон «барсы» начали с результативной ничьей в гостях у московского «Спартака» (2:2). Оба мяча получилось забить с неоднозначных пенальти. Второй 11-метровый официально признан ошибкой арбитров. Сочинцы действительно провалили дебют и получили два мяча уже к 10-й минуте, зато дальше смотрелись вполне достойно.



«Химки» попали в РПЛ после досрочного завершения сезона Футбольной национальной лиги: долго раздумывали, но всё же решили шагнуть в элиту. Выступали они очень здорово и, вероятно, добились бы повышения и без помощи коронавируса. Только вот в межсезонье руководство клуба уволило Сергея Юрана, а новый специалист Дмитрий Гунько пока не впечатляет.

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Долгожданное возвращение в высший российский дивизион выпало красно-чёрным на набравший ход ЦСКА. «Армейцы» смотрелись лучше и по делу победили со счётом 2:0. Разве что концовку химчане смело могут занести себе в актив, в остальное время преимущество соперника не вызывало сомнений, хотя красно-синие вышли без легионеров.



Понятно, что московские «армейцы» гораздо крепче сочинцев, но добиться успеха в предстоящем поединке «Химкам» будет затруднительно. Дело тут не только в том, что футболистам потребуется время, чтобы привыкнуть к иным требованиям нового тренера. Ключевой причиной также является уверенная игра сочинцев на своём поле.



Любопытно, что за семь домашних матчей под руководством Владимира Федотова «Сочи» потерпел лишь одно поражение и скатал одну ничью. Поражение пришлось на дебютный поединок с «Арсеналом» (1:2), но и тогда предпочтительнее выглядели хозяева. А ничья случилась с московским «Динамо» (1:1), которое открыло счёт с пенальти.

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На таком фоне логичнее отталкиваться от фаворита. Лобовая победа хозяев и в предстоящем поединке смотрится интересно. К тому же букмекеры дают на неё привлекательный коэффициент 2.15. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.67. Подопечные Владимира Федотова пропускают немного, да и в атаке новичок РПЛ в прошлом туре совсем не впечатлил.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура РПЛ «Сочи» — «Химки» 14 августа

«Сочи» под руководством Владимира Федотова смотрится весьма привлекательно, особенно у себя дома. «Химки» же в межсезонье сменили тренера и доверились Дмитрию Гунько, что уже успело найти отражение. На наш взгляд, химчане потерпят второе подряд поражение в РПЛ. С ЦСКА в первом туре они совсем не впечатлили.



Ставка: победа «Сочи» за коэффициент 2.15.



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