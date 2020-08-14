«Рубин» — «Урал». Прогноз: удаление Слуцкого разозлит Игнатьева, Кварацхелию и Деспотовича

15 августа «Рубин» и «Урал» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Начало встречи — в 15:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Урал»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 15 августа «Рубин» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Рубин» — «Урал» (15.08.2020)

Многострадальный чемпионат России сезона-2019/2020 завершился во второй половине июля, следом настал черёд финала Кубка России. Из-за пандемии коронавируса и вынужденного уплотнения календаря пришлось обойтись без паузы — футболисты получили считанное количество дней на отдых, а теперь снова возвращаются в бой.

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Программа второго тура продолжится в субботу, 15 августа, сразу пятью матчами. Два из них стартуют в 15:30 мск. В Казани местный «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» сразится с «Уралом». Соперники начали сезон синхронно: в родных стенах проиграли московским клубам со счётом 0:2.

Отличались только детали. «Шмели» натурально разочаровали, по всем статьям уступив «Динамо». Отчасти игра напомнила полуфинал Кубка России с «Химками»: мячом владели много, вот только конкретики критически не хватало. Рафинированный контроль, предсказуемые навесы, минимум опасных моментов.

И глупые ошибки в обороне, разумеется. Ещё при счёте 0:0 Фомин со штрафного попал в крестовину, а под занавес первого тайма екатеринбуржцы пропустили после собственного углового. Оголили центр поля, Себастьян Шиманьски одной передачей вспорол оборону, а Клинтон Н’Жье не промахнулся.

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А на исходе часа игры бело-голубые забили второй мяч. Естественно, со стандарта. Навес с углового, точный удар головой Сильвестра Игбуна. Оборона при стандартных положениях у «Урала» по-прежнему с большим отрывом худшая в чемпионате России. Так было при Парфёнове, так продолжается при Юрии Матвееве.

«Рубин» тем временем второй раз за полтора месяца получил 0:2 от «Локомотива» на своём поле. Основания жаловаться на судейство имелись: при 0:1 Маринато Гильерме действительно сбил Ивана Игнатьева в штрафной площади, после чего в ответной атаке «железнодорожники» забили второй гол.

Тот эпизод банально надломил казанцев, дальше всё расклеилось. До второго гола было весело и интересно, однако затем хозяева заметно проигрывали в движении, ничего толком не создав в атаке. Удаление Силвие Бегича в середине второго тайма окончательно убило интригу.

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«Рубин» остался без Леонида Слуцкого, который был сильно недоволен судьями и получил красную карточку в перерыве. В остальном шансы хозяев кажутся выше: «Урал» в первом туре совсем не понравился, а главное — он снова слабо переходил из атаки в оборону и в который раз пропустил со стандарта.

Хозяева часто испытывают трудности в позиционном нападении при взломе эшелонированной обороны, а вот на пространстве чувствуют себя гораздо комфортнее. Есть подозрение, что с «Уралом» оперативного пространства будет достаточно, а потому моменты не заставят себя ждать.

Нужно только сделать так, чтобы случившееся в первом туре стало для футболистов дополнительной мотивацией. Гол «Рубина» в первом тайме за 2.03 смотрится интересно, «шмели» часто пропускают до перерыва. Вариант посмелее — 1Х + тотал больше 2.5 гола за 3.10. Учитывая стилистические особенности соперников, встреча может получиться весёлой. Лишь бы реализация не подкачала.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Урал» 15 августа 2020 года

Обе команды проиграли в первом туре со счётом 0:2, однако «Рубин» вплоть до эпизода с Игнатьевым и Гильерме смотрелся бодро. «Урал» снова никак не мог перевести контроль в остроту, а главное — уже в который раз пропустил после стандарта. Казанцы любят соперников, которые не уходят в глубокую оборону, а стараются владеть мячом и много ошибаются.

Ставка: «Рубин» забьёт в первом тайме за 2.03.