«Барселона» — «Бавария», «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи. На что ставить 14 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 14 августа.
На что ставить в футболе 14 августа
В Лиге чемпионов нас ждёт суперматч – «Барселона» против «Баварии». Эта вывеска достойна финала. Но жребий свёл команды уже в четвертьфинале. Такие матчи нельзя пропускать. Начало – в 22:00 мск.
Ну а в РПЛ стартует 2-й тур. Из трёх матчей пятницы центральный – «Спартак» — «Ахмат». Дебют Александра Кокорина вновь откладывается, но будет интересно посмотреть на красно-белых в игре против команды Андрея Талалаева. Кроме того, «Сочи» примет «Химки», а «Арсенал» — «Уфу».
Ряд встреч пройдёт в европейских чемпионатах. Ну и всегда можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
Матчи по хоккею для ставок 14 августа
В НХЛ продолжается первый раунд Кубка Стэнли. В пятницу «Колорадо» сыграет с «Аризоной», а «Филадельфия» — с «Монреалем». В сериях пока по 1-0 в пользу «лавин» и «лётчиков».
Кроме того, постараются развить успех первых матчей серий «Ванкувер», «Айлендерс» и «Калгари». Играют они соответственно с «Сент-Луисом», «Вашингтоном» и «Далласом».
Кроме того, вы можете последить за множеством товарищеских матчей, в том числе и клубов КХЛ. На них тоже можно поставить.
На что ещё ставить 14 августа
В НБА стартует плей-офф. В первый игровой день пройдут первые матчи в сериях «Денвер» — «Торонто», «Индиана» — «Майами», «Клипперс» — «Оклахома» и «Хьюстон» — «Филадельфия». Поклонникам баскетбола такое пиршество пропускать никак нельзя.
В теннисе набирает обороты сезон WTA. На этой неделе можно делать ставки на турниры в Праге и Лексингтоне.
Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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