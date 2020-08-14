«Динамо» — «Ротор». Прогноз: Паршивлюк, Шунин и Комличенко останутся в группе лидеров РПЛ

Первая встреча бело-голубых и волгоградцев за 16 лет вряд ли закончится сенсацией.

15 августа «Динамо» и «Ротор» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Начало встречи — в 15:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Динамо» — «Ротор»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 15 августа «Динамо» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.27, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Динамо» — «Ротор» (15.08.2020)

Многострадальный чемпионат России сезона-2019/2020 завершился во второй половине июля, следом настал черёд финала Кубка России. Из-за пандемии коронавируса и вынужденного уплотнения календаря пришлось обойтись без паузы — футболисты получили считанное количество дней на отдых, а теперь снова возвращаются в бой.

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Программа второго тура продолжится в субботу, 15 августа, сразу пятью матчами. Два из них стартуют в 15:30 мск. В Москве местное «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» сразится с «Ротором». История противостояния довольно богатая, а предстоящая встреча станет первой за 16 лет.

Именно столько волгоградцев не было в элитном дивизионе российского футбола. Возвращение ожидаемо получилось сложным. На то есть сразу несколько объективных причин. Первая — скромные финансовые возможности, что напрямую влияет на уровень исполнителей и длину «скамейки».

Достаточно сказать, что в первом туре в запасе находилось всего пять полевых футболистов, все — в возрасте 22-24 лет. Вторая — календарь, ведь по традиции действующий чемпион страны в первом туре играет с новичком РПЛ. Соответственно, сходу выпало проходить испытание «Зенитом».

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В принципе, получилось вполне достойно. Подопечные Александра Хацкевича проиграли, но выглядели более чем симпатично. Старались не вжиматься в штрафную, несколько раз здорово выбегали в контратаки. Вполне могли забить, если бы не Михаил Кержаков. Несколько хороших возможностей имел Камиль Муллин.

После перерыва хозяева подсели, да и сине-бело-голубые добавили. По-настоящему опасных моментов уже не возникало, но дебютант РПЛ всё равно оставался в седле вплоть до 79-й минуты. Дальше Себастьян Дриусси первым успел на отскок, удвоил преимущество и снял все вопросы (2:0).

Во втором туре тоже будет трудно. «Динамо» сейчас в порядке, в первом туре оно спокойно убрало с пути «Урал» на чужом поле (2:0). «Шмели» владели территориальным преимуществом, однако никак не могли перевести контроль мяча в опасные моменты. Бело-голубые действовали гораздо конкретнее.

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В результате екатеринбуржцы наступили на свои любимые грабли. Два гола, один после контратаки (ушли большими силами на угловой и не успели вернуться), второй — со стандартного положения (подача с углового и точный удар Слая головой). Строго говоря, дело оказалось гораздо ближе к разгрому, чем к счёту 2:1.

Работы у Антона Шунина было немного. Порадовал Шиманьски, здорово смотрелся новичок Фомин (мог забить в первой же игре, попал со штрафного в крестовину), привыкает к роли основного защитника Евгеньев. Если так пойдёт и дальше, москвичи имеют все шансы достойно выступить в Лиге Европы.

А пока на повестке дня «Ротор». Подопечные Кирилла Новикова в прошлом сезоне регулярно испытывали проблемы со взломом эшелонированной обороны, однако волгоградцы показали, что не намерены стоять 90 минут у своей штрафной в надежде на чудо. Разница в уровне исполнителей солидная, плюс своё поле, плюс лишние сутки отдыха.

Козыри солидные. Думается, свои два гола москвичи затолкают, а вот новичку РПЛ на фоне скромного состава будет сложно удивить соперника. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.76 и П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.00. Сопротивление гости навяжут, но зацепиться им вряд ли удастся.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Ротор» 15 августа 2020 года

«Динамо» произвело хорошее впечатление в матче с «Уралом». «Ротор», конечно, достойно сопротивлялся «Зениту», но набрать первые очки после возвращения в элиту будет сложно. Состав у бело-голубых мощнее, плюс своё поле, плюс лишний день отдыха. Этого должно хватить для дежурной победы на классе.

Ставка: победа «Динамо» с разницей в 1-2 мяча за 2.00.