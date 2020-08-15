Стипе Миочич — Даниэль Кормье. Прогноз на бой UFC 252: шумное завершение большой трилогии

Бой Стипе Миочич — Даниэль Кормье состоится 16 августа 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории состоится в рамках турнира UFC 252. Начало — не ранее 7:00 мск. Букмекеры не видят фаворита: поставить на победу Кормье можно с коэффициентом 1.90, успех Миочича идёт за 1.94. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.
Прогноз и анализ боя UFC 252 Стипе Миочич — Даниэль Кормье (15.08.2020)
UFC окончательно набрал обороты и вернулся в колею после пандемии коронавируса. В ближайший выходные в Лас-Вегасе состоится UFC 252. Кард более чем крепкий, а вопросов по главному событию мероприятия в принципе быть не может. Новая битва Миочича и Кормье — это натуральный блокбастер.
Этот бой станет завершением трилогии. Естественно, на кону пояс чемпиона в тяжёлом весе. Президент UFC Дэйна Уайт скромно добавляет, что именно 16 августа определится величайший тяжеловес за всю историю организации. Спорить с этим утверждением довольно сложно.
Пока наблюдается равенство, по одной победе в обе стороны. Первый бой получился быстрым: уже в первом раунде Кормье вырубил оппонента. Было это в июле 2018 года. Уже через четыре месяца DC защитил титул, задушив во втором раунде Деррика Льюиса.
Год назад, 17 августа, бойцы сошлись вновь. Поначалу Даниэль смотрелся гораздо интереснее и явно выигрывал по очкам, однако в третьем раунде произошёл перелом. Миочич начал стабильно попадать по корпусу, а никаких проблем с мощью удара у него нет. И это сказалось.
Кормье потерял напор и начал выдыхаться, а обрести второе дыхание ему просто не дали. Стипе почувствовал запах крови и ближе к концовке четвёртого раунда довёл преимущество до абсолютного. Вариантов у судьи не осталось — победа техническим нокаутом вернула чемпионский пояс.
С тех пор много воды утекло, но в октагоне соперники больше не появлялись. Во-первых, оба уже немолоды и обладают громким именем, а потому могут позволить себе лишний отдых. Во-вторых, нужно учитывать пандемию, которая наложила свой отпечаток.
Линия букмекеров практически равна, что о многом говорит. По-настоящему большие и громкие бои с отсутствием фаворита в UFC встречаются нечасто. Расклад не вызывает особых вопросов: у Миочича великолепный бокс, он будет иметь преимущество в стойке.
Кормье, напротив, максимально комфортно чувствует себя в партере. Он, соответственно, постарается при первой же возможности переводить соперника вниз и бороться, бороться, бороться. Шансы DC кажутся чуть выше, поскольку два предыдущих поединка он начинал веселее.
В прошлый раз Стипе нашёл выход, однако на таком уровне повторять один и тот же фокус удаётся редко. Думается, 41-летний американец сделал выводы и будет готов к ударам в корпус. Вопрос только один — как часто Даниэль сможет проводить тейкдауны. Если их окажется достаточно, Миочичу придётся худо.
Не ждём резкого начала боя. Спортсмены прекрасно знают и опасаются друг друга, а на кону стоит слишком многое. Думается, несколько минут уйдут на разведку и пристрелку, а настоящая жара пойдёт уже дальше. Формат чемпионского боя неизменен — пять раундов.
Трудно поверить, что дело дойдёт до решения судей. Миочич великолепно боксирует и тонко чувствует слабости оппонента, а уйти от Кормье в партере редко кому удаётся. Ждём досрочное завершение поединка в поздних раундах. На наш взгляд, шансы Даниэля немного выше.
Мы бы выбирали между несколькими вариантами. Попроще — тотал больше 2.5 раунда за 1.82. Посмелее — “бой завершится в 4-5 раунде или дойдёт до решения судей” за 2.00. И вариант для любителей рисковать — “победа Кормье в 4-5 раунде или по очкам” за 3.74.
Прогноз на бой Стипе Миочич — Даниэль Кормье 16 августа 2020
Это третий бой соперников за 25 месяцев. Они прекрасно знают и опасаются друг друга, на кону чемпионский титул и неофициальный статус сильнейшего тяжеловеса в истории UFC. Думается, на таком фоне дебют получится довольно аккуратным. Рисковать нарваться на быстрый встречный удар или тейкдаун никто не станет. А вот ближе к середине боя начнётся настоящая жара.
Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.82.
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