Дос Сантос — Розенструйк. Прогноз: Биги Бой вырубит Цыгана и приблизит реванш с Нганну

Бой Джуниор Дос Сантос — Жаирзиньо Розенструйк состоится 16 августа 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт в рамках турнира UFC 252. Начало — не ранее 5:00 мск. Букмекеры не видят фаворита: поставить на победу Розенструйка можно с коэффициентом 1.78, успех Дос Сантоса идёт за 2.04. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC 252 Джуниор Дос Сантос — Жаирзиньо Розенструйк (16.08.2020)

UFC окончательно набрал обороты и вернулся в колею после пандемии коронавируса. В ближайший выходные в Лас-Вегасе состоится UFC 252. Кард более чем крепкий, а вопросов по главному событию мероприятия в принципе быть не может. Новая битва Миочича и Кормье — это готовый блокбастер.

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Также внимание на себя обращает противостояние Джуниора Дос Сантоса и Жаирзиньо Розенструйка, которое войдёт в основной кард. Это тоже тяжёлый вес, оба входят в десятку официального рейтинга претендентов UFC. Бразилец занимает пятую строчку, суринамец — шестую.



В последнее время дела у обоих спортсменов идут не лучшим образом. Биги Бой вплоть до UFC 250 обладал идеальным рекордом — 10 побед из 10 возможных, девять из них досрочно. А дальше попал под Фрэнсиса Нганну, колотушка которого оказалась мощнее.



Болельщики даже не успели усесться поудобнее, а бой уже закончился. Нганну хватило 20 секунд, чтобы отправить оппонента в нокаут. После этого многие пристальнее всмотрелись в предыдущую оппозицию Розенструйка, в которой можно найти ровно два громких имени.

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Это Андрей Орловский и Алистар Оверим. Первый с 2016 года проигрывает гораздо чаще, чем побеждает. Да к тому же чаще всех в UFC улетает в нокауты. Суринамцу тогда хватило 29 секунд. А второму уже 40 лет: лучшие годы позади, поражений всё больше, конец карьеры всё ближе.



Потом бой с Дос Сантосом должен кое-что прояснить. Надо отметить, что Жаирзиньо выходит в октагон спустя три месяца после брутального поражения от Нганну. Это достойно уважения, хотя и вызывает подозрения — перерыв совсем небольшой. Довольно часто такие нокауты заметно влияют на бойцов.



Бразилец, правда, тоже не впечатляет. После быстрого поражения от Стипе Миочича он выдал три победы подряд (пострадали Благой Иванов, Тай Туиваса и Деррик Льюис), а дальше без шансов проиграл двум топовым оппонентам. Сперва продержался чуть больше минуты против всё того же Нганну.



А в январе 2020 года вышел против Кёртиса Блэйдса. Ничего хорошего из этого тоже не получилось — американец победил техническим нокаутом в начале второго раунда. Потому неудивительно, что букмекеры отдают небольшое предпочтение более молодому Розенструйку.

Дос Сантос умеет уходить от партера, но суринамцу это и не нужно. Главный козырь Биги Боя — мощнейший удар. А вот у Джуниора с челюстью наметились проблемы: в последнее время он стал чувствительнее к урону. Потому возникает ощущение, что для Жаирзиньо ближайший соперник крайне удобен.



Нынешний Цыган проигрывает в стойке практически всем топам тяжёлого веса. Единственная надежда — формат боя, он будет состоять всего из трёх раундов. Розенструйк вряд ли станет рисковать после быстрого поражения в прошлом поединке, что оставляет бразильцу шансы. Но вообще Биги Бой сейчас смотрится интереснее.

Прогноз на бой Джуниор Дос Сантос — Жаирзиньо Розенструйк 16 августа 2020

Розенструйк вплоть до мая обладал идеальным рекордом (10-0, девять нокаутов), а затем за 20 секунд отлетел от Фрэнсиса Нганну. Впрочем, 36-летний Дос Сантос ему по силам. Цыган идёт на серии из двух поражений и стал гораздо хуже держать удар. А у суринамца с мощью никаких проблем нет. Шансы Биги Боя кажутся выше.



Ставка: победа Розенструйка за 1.78.