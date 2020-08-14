«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз: Смолов передаст привет Галицкому, Вандерсон ответит

15 августа «Локомотив» примет «Краснодар» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.71. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.04. На ничью даётся коэффициент 3.28.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (15.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как началось новое первенство. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Первый тур несколько растянулся на четыре дня из-за Суперкубка России и завершился 11 августа, а уже 14 августа стартовал второй.

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Продолжить программу 15-го числа предстоит сразу пяти парам, среди которых затесались «Локомотив» и «Краснодар». Это однозначно одна из двух центральных встреч всего тура. Поединок запланирован на 19:00 мск и пройдёт на «РЖД Арене», которую смогут посетить до 7200 болельщиков.



«Железнодорожники» сумели прийти в себя за несколько дней после поражения в Суперкубке России от «Зенита» (1:2) и подойти к первому матчу в новом сезоне во всеоружии. Получилось на выезде обыграть со счётом 2:0 казанский «Рубин», который под руководством Леонида Слуцкого заметно выпрямился и стал представлять угрозу.



Уже на второй минуте встречи с передачи Дмитрия Рыбчинского счёт открыл Алексей Миранчук. А в середине второго тайма всё тот же Рыбчинский отдал голевой пас на своего тёзку Баринова. Впрочем, надо сказать, казанцы смотрелись довольно неплохо, а перед вторым голым имели основания рассчитывать на пенальти. Судья рассудил иначе, а на 65-й минуте хозяева остались в меньшинстве и всё стало понятно.

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При этом «скамейка» у «Локомотива» для участника Лиги чемпионов крайне скромна. Сразу на нескольких позициях практически нет достойных альтернатив. А ведь теперь столичному клубу предстоит игра с «Краснодаром», который на данный момент явно крепче «Рубина».



Краснодарцы свой первый матч в новом сезоне РПЛ тоже начали с уверенной победы. Получилось одолеть априорно закрытую «Уфу», отгрузив ей три безответных мяча, что само по себе крайне редко увидишь. И это на её-то поле.



До перерыва уфимцы кое-как сдерживали атаки гостей. Однако в середине второго тайма «быки» выдали отличный промежуток и забили сразу три гола. Хотя стоит сказать, что их преимущество ощущалось на протяжении всех 90 минут. Конечные цифры впечатляют: 24-5 по ударам в сторону ворот, 11-2 по ударам в створ и 73-27 по проценту владения мячом. Без вариантов.

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Мурад Мусаев сумел грамотно воспользоваться сравнительно небольшой предсезонной паузой и нашёл удачные сочетания. Ярко себя проявил Реми Кабелла, в очередной раз показал класс Вандерсон и продолжил забивать опытный Маркус Берг. Конечно, состав «Краснодара» уже не выглядит таким покалеченным, но по-прежнему ряд ключевых игроков сидит в лазарете. Так что разбежаться в предстоящем поединке будет затруднительно.

«Локомотив» при Марко Николиче показывает впечатляющую стабильность. За восемь последних туров в прошлом сезоне клуб под руководством нового тренера ни разу не проиграл. При этом он не забил только в одном матче. От этого вполне можно оттолкнуться.



На таком фоне интересно выглядит ставка обе забьют за коэффициент 1.89. Всё же пропускает «Локо» довольно часто, а у «быков» даже при кадровых проблемах с атакой порядок. Газон отличный, сезон после паузы только стартовал, сил должно быть достаточно. Вроде бы налицо все предпосылки для довольного бодрого футбола.

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Также можно даже подумать над комбинированной ставкой 1Х + обе забьют. Букмекеры дают за неё увесистый коэффициент 2.56. Штука в том, что за девять очных поединков с краснодарцами с 2012 года «железнодорожники» проиграли только однажды. Это их любимый соперник среди российских топ-клубов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» 15 августа

«Краснодар» даже при серьёзных кадровых проблемах умудряется выглядеть достойно, в первом туре удалось разгромить «Уфу». Однако на стороне «Локомотива» стабильность, свое поле и статистика личных встреч. Ждём от соперников бодрого футбола и, конечно же, голов. Шансы москвичей, на наш взгляд, смотрятся повыше.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.89.



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