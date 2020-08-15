Два крутых матча в РПЛ и последний четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Ман Сити» — «Лион», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи. На что ставить 15 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 15 августа

На что ставить в футболе 15 августа

В Лиге чемпионов сегодня определится последний полуфиналист. На первый взгляд, в паре «Манчестер Сити» — «Лион» всё очевидно, но французы уже успели выбить из борьбы «Ювентус». В одном матче может случиться всё. Начало – в 22:00 мск.

В РПЛ продолжается 2-й тур. На субботу запланированы сразу 5 игр. Выделяем встречи «Локомотив» — «Краснодар» и «Ростов» — «Зенит», очень интригующие вывески. Кроме того, «Динамо» примет «Ротор», «Рубин» — «Урал», а ЦСКА – «Тамбов».

Ряд встреч пройдёт в европейских чемпионатах. Ну и всегда можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 15 августа

В НХЛ продолжается первый раунд Кубка Стэнли. В субботу все начнётся матчем «Каролины» и «Бостона», здесь пока ничья 1-1. Затем сыграют «Колорадо» и «Аризона», «Коламбус» и «Тампа-Бэй», а завершат игровой день «Чикаго» и «Вегас».

Кроме того, вы можете последить за множеством товарищеских матчей, в том числе и клубов КХЛ. На них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 15 августа

В НБА матч дня – встреча «Портленда» и «Мемфиса» за право сыграть в плей-офф. «Портленду» достаточно выиграть один матч, «мишки» же, если победят, должны будут сделать это ещё раз. Начало игры в 21:30 мск.

В теннисе набирает обороты сезон WTA. На этой неделе можно делать ставки на турниры в Праге и Лексингтоне.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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