«Чикаго» — «Вегас». Прогноз: без шансов для Кейна, Тэйвза, Данкана Кита и Кори Кроуфорда

16 августа в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93, успех «Чикаго» идёт у букмекеров за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс» 16 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.88, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.12. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс» (16.08.2020)

Настоящий хоккей набирает обороты! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

«Каролина» — «Бостон». Прогноз: Андрей Свечников продолжит мучить Хару, Раска и Бержерона Серия полностью оправдывает ожидания: два равных матча с нервной концовкой.

Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, пришёл черед основного блюда. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. То есть все 16 клубов находятся в абсолютно равных условиях.

На повестке дня третий матч серии между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс» в Эдмонтоне. Стартовое вбрасывание на арене «Роджерс Плэйс» состоится 16 августа в 3:00 мск. Пока серия проходит без сюрпризов: фаворит испытал определённые трудности, но всё же забрал оба поединка.

ЦСКА — «Тамбов». Прогноз: Чалов, Акинфеев и Марио Фернандес закрепятся в лидерах РПЛ «Тамбов» смотрится бодренько, но «армейцы» очень хороши.

Рисунок игры не менялся, а вот сюжет — вполне. В первой встрече «ястребы» держались до середины второго периода, пропустили две шайбы подряд, потом отквитали одну в меньшинстве. А после второго перерыва Райлли Смит оформил дубль. Никакой интриги не вышло (4:1), гости даже не стали менять Кори Кроуфорда на шестого полевого.

Есть опасение, что свой шанс зацепиться за эту серию Кейн, Тэйвз и компания уже упустили. Во второй игре имелось всё необходимое. Подопечные Джереми Коллитона получили две шайбы к исходу 16-й минуты, положение казалось критическим. Однако удалось проявить характер, дважды сравнять счёт и дойти до овертайма.

Дожать фаворита не вышло. «Рыцари» собрались с силами и моментально прижали оппонента к воротам. Уже спустя семь минут всё тот же Райлли Смит снова похоронил «Чикаго» (4:3 ОТ). Вариантов не осталось: если «Блэкхоукс» хотят продолжить битву, нужно любой ценой забирать третий матч. С 0-3 у такого «Вегаса» отыграться точно не выйдет.

«Ростов» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Азмун, Ловрен и Семак отправят Карпина под откос Сине-бело-голубые не проигрывают в РПЛ уже 10 месяцев.

Преимущество в глубине состава и исполнительском мастерстве заметное. «Голден Найтс» гораздо активнее, проводят много времени в чужой зоне и методично усиливают давление на оборону до тех пор, пока та не дрогнет. Особой работы у Робина Ленера нет: 20-25 бросков за вечер, основная часть которых — разминочные выстрелы от синей линии без какого-либо трафика.

Во втором поединке швед мог бы действовать лучше, но вообще «Чикаго» добрался до овертайма исключительно благодаря усилиям Патрика Кейна. Опытнейший американец набрал три очка. В остальном в равных составах моментов вообще нет, а удаляются подопечные Питера Дебура строго по два раза за 60 минут. То есть спецбригадам развернуться негде.

Вот и получается, что ресурсов для высокой результативности у аутсайдера нет, а свои три шайбы «рыцари» спокойно оформляют. Проверим ИТМ 27.5 броска «Чикаго» в створ за 2.04, а также возьмём комбинированную ставку Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.91. Скорее всего, фаворит снова устроит баню Кори Кроуфорду и приблизит выход во второй раунд.

Прогноз и ставки на матч «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс» 16 августа 2020 года

Игровое преимущество «Вегаса» не вызывает вопросов, «Чикаго» появляется у ворот Робина Ленера по большим праздникам. Во втором матче три очка набрал Патрик Кейн, за счёт чего удалось дотянуть до овертайма. Но оборона «рыцарей» умеет проводить работу над ошибками. Свои три шайбы фаворит исправно забивает, так что шансы хозяев минимальны. Остаётся надеяться на озарения лидеров и большинство.

Ставка №1: ИТМ 27.5 броска в створ «Чикаго» за 2.04.

Ставка №2: «Вегас» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.91.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.