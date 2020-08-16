«Севилья» — «МЮ», «Балтика» — «Шинник» и другие матчи: на что ставить 16 августа

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейских футбол плавно перетекает в новый сезон, да и НХЛ с НБА успешно вернулись в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 16 августа.

На что ставить в футболе 16 августа: Лига Европы, ФНЛ

Чемпионаты Германии, Испании, Англии и Италии завершены. Доиграли стадии 1/4 финала в Лиге чемпионов и Лиге Европы, впереди полуфиналы. Топ-5 лиги Европы вернутся в строй позже, а в чемпионате России накануне завершился второй тур.



Центральная игра дня состоится в Германии. Речь о первом полуфинале Лиги Европы: в Кёльне сразятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» (22:00 мск). Обе команды добыли довольно натужные победы в четвертьфиналах: испанцы только в концовке дожали «Вулверхэмптон», а англичане смогли пробить поймавшего кураж вратаря «Копенгагена» только в дополнительное время.



Набирает ход розыгрыш ФНЛ, где пройдёт четвёртый тур. По традиции все 11 матчей упакованы в один день, так что любителям лучшей лиги мира скучно точно не будет. Выделим наиболее интересные афиши: «Енисей» — «Алания» (13:00 мск), «Нижний Новгород» — «Нефтехимик» (17:00), «Краснодар-2» — «Торпедо» (18:00), «Чайка» — «Крылья Советов» (19:00) и «Балтика» — «Шинник» (20:00).



В чемпионате Китая продолжается пятый тур. В 13:00 мск начнут «Циндао Хайню» и «Бэйцзин Гоань», а два часа спустя придёт время «Шанхай СИПГ» (за него выступают Халк, Одил Ахмедов, Оскар и Марко Арнаутович) и клуба «Шицзячжуан Эвер Брайт».



В испанской Сегунде состоятся два поединка плей-офф за третью путёвку в элитный дивизион. На повестке дня полуфиналы: «Альмерия» померяется силами с «Жироной» (20:00), а «Сарагоса» — с «Эльче» (23:00). В итальянской Серии В в финале плей-офф сойдутся «Фрозиноне» и «Специя» (22:15).



Также стоит отметить чемпионат Бельгии, в нём пройдут четыре встречи второго тура. Топовых вывесок нет, но несколько грандов на поле выйдут. «Брюгге» навестит «Эйпен» (17:00), а «Андерлехт» примет «Сент-Трюйден» (19:15).



Также можно поставить на товарищеские матчи, среди которых есть довольно интересные. Например, «Фейеноорд» сыграет с «Твенте» (15:30), а дортмундская «Боруссия» — с «Аустрией» из Вены (17:00). Ну и целая россыпь периферийных чемпионатов на любой вкус.

Матчи по хоккею для ставок 16 августа: плей-офф НХЛ

Первый раунд Кубка Стэнли в самом разгаре. В очень удобное время стартует третий матч серии между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» (19:00). Овечкин, Кузнецов и Ковальчук успели потерпеть два поражения, ситуацию нужно исправлять как можно быстрее. Семён Варламов пока хорош.



В 21:00 выяснять отношения продолжат «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз», в 01:30 мск — «Чикаго Блэухоукс» и «Вегас Голден Найтс», в 3:00 — «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфия Флайерз», а в 5:30 — «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз».

На что ещё ставить 16 августа: теннис, Формула-1

Потихоньку просыпается мир тенниса. На челленджере в Праге пройдёт первый круг. Среди прочих сыграет опытный украинец Сергей Стаховский, а также целая группа россиян — Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Аслан Карацев.



Очень насыщенный день для любителей гонок. Во-первых, состоится шестой этап Формулы-1 — Гран-при Испании (16:10). Четырьмя часами ранее начнётся вторая гонка Гран-при Испании в Формуле-2. А в 15:00 стартует четвёртый этап Moto GP в Австрии.



Также можно поставить на бадминтон, бильярд, бейсбол, крикет и велоспорт. Выбор замечательный.