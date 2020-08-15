«Енисей» — «Алания». Прогноз: Спартак Гогниев и Хосонов удивят Александра Тарханова

16 августа «Енисей» примет «Аланию» в матче четвёртого тура ФНЛ. Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.10. На ничью предлагается коэффициент 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч ФНЛ «Енисей» — «Алания» 16 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Енисей» — «Алания» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Анализ и прогноз матча 4-го тура ФНЛ «Енисей» — «Алания» (16.08.2020)

Прошлый розыгрыш Футбольной Национальной Лиги завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Места решили распределить по итогам 27 сыгранных туров. «Ротор» с «Химками» вышли в РПЛ, а лучшая лига мира пополнилась рядом новых и довольно интересных команд.

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Новый сезон ФНЛ стартовал 1 августа и сейчас стремительно набирает ход. Участники успели провести три тура. Программу четвёртого решили уместить в один день — 16-го числа пройдут сразу 11 встреч. В одной из них сыграют красноярский «Енисей» и вернувшаяся из ПФЛ легендарная владикавказская «Алания».



Красноярцы в межсезонке сменили тренера. Теперь команду возглавляет небезызвестный Александр Тарханов, наиболее знакомый болельщику РПЛ по работе в екатеринбургском «Урале». Под руководством нового специалиста случилось омоложение и перестройка состава.



Клуб проявил себя замечательно — за три сыгранных матча набрал шесть из девяти возможных очков. В дебютном туре получилось одержать волевую победу над новичком «Иртышом» (2:1), затем было обыграно вернувшееся после долгих лет во второй по силе дивизион страны брянское «Динамо» (1:0).

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Ну а в последней игре «Енисей» на выезде уступил местному старожилу «Нефтехимику» (0:2). Хотя тут надо сказать, что гости при счёте 0:1 не реализовали пенальти, а на 63-й минуте остались в меньшинстве. Вскоре после этого пустили второй. При равных составах определённые шансы бы остались.



У «Алании» долгожданное возвращение пока не задалось, хотя положительные впечатления уже остались. В первом туре на эмоциях команда уступила опытному «СКА-Хабаровск» (2:4). Зато потом получилось уверенно разобраться с «Чайкой» на её поле (3:0).



В последней же игре подопечные Спартака Гогниева проиграли в гостях крепкому «Оренбургу» (0:2). Встреча получилась крайне эмоциональной. «Барсы» остались в большинстве на 50-й минуте, но не сумели реализовать пенальти. Однако через несколько минут после этого сами пропустили с одиннадцатиметрового, а после потеряли численное преимущество и пропустили второй.

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Впрочем, здесь надо бы сказать, что на фоне оренбуржцев красно-жёлтые смотрелись крайне достойно. Они, судя по всему, всё лучше понимают, что именно нужно делать. Получалось владеть мячом и контролировать игру. К слову, за все 90 минут «Алания» нанесла 22 удара и подала 6 угловых.



Обновлённый «Енисей» тоже выглядит весьма неплохо, так что стоит ожидать настоящей зарубы. При желании можно подумать над ничьей за внушительный коэффициент 3.40. Команды смотрятся сейчас вполне сопоставимо.



Вот только мы ограничимся вариантом Х2 за 1.85. Шансы на сюрприз вполне имеют место быть. Владикавказцы становятся с каждой игрой всё увереннее.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура ФНЛ «Енисей» — «Алания» 16 августа

«Алания» с каждой игрой становится всё увереннее. Она контролирует мяч и понимает, что с ним нужно делать. Однако обновлённый «Енисей» тоже выглядит хорошо. Так что ждём от команд настоящей зарубы. Думаем, игра пойдёт на три результата, потому классический Х2 за 1.85 кажется интересным вариантом.



Ставка: «Алания» не проиграет за коэффициент 1.85.



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