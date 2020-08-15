«Спартак-2» — «Акрон». Прогноз: Дьяков, Игнатов, Баду и Нимели порадуют Пилипчука голами

16 августа «Спартак-2» примет «Акрон» в матче четвёртого тура Футбольной Национальной Лиги. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Акрон» 16 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Спартак-2» — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. В обратном случае зайдёт коэффициент 2.00.

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Прошлый розыгрыш Футбольной Национальной Лиги завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Места распределились по итогам 27 сыгранных туров. «Ротор» с «Химками» вышли в РПЛ, а лучшая лига мира пополнилась рядом новых интересных команд.

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Новый сезон ФНЛ стартовал 1 августа и сейчас стремительно набирает ход. Участники успели провести три тура. Программу четвёртого решили уместить в один день — 16-го числа пройдут сразу 11 встреч. В одной из них сыграют «Спартак-2» и новичок первенства тольяттинский «Акрон».



Фарм-клуб московского «Спартака» после трёх игр во втором по силе дивизионе страны находится в лидерах. Получилось набрать семь из девяти возможных очков и замкнуть топ-4. Причём, надо сказать, соперники были весьма солидные.



Сезон москвичи начали с двух дерби. В дебютном матче обыграли амбициозное «Чертаново» (2:1), затем скатали непростую ничью с «Торпедо» Сергея Игнашевича (1:1). В последней же встрече они одержали волевую победу над «Томью» (2:1). Пропустили уже на 12-й минуте, но собрались с силами и вырвали три очка.

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«Акрон» был основан в 2018 году промышленно-металлургическим объединением «Акрон Холдинг». В сезоне-2019/2020 он стал победителем Первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» и вышел в Футбольную Национальную Лигу, где уже успел добиться первых успехов. За три тура получилось заработать четыре из девяти возможных очков. Достойно.



На дебют пришлось досадное поражение от «Факела» с минимальным счётом. Хотя стоит отметить, что дебютант не смог нанести по воротам соперника ни одного удара. Зато в следующем туре тольяттинцы по делу переиграли крепкий «Шинник» (2:1). А в последней игре спаслись из лап грозного «Торпедо», уступая в счёте (1:1).



«Спартак-2» справедливо идёт в букмекерских конторах фаворитом в предстоящем поединке. Всё же у него и опыта куда больше, да и серия намечается неплохая. При этом пока что у «Акрона» туговато с выездами: лишь один балл в двух гостевых матчах. Да и то с торпедовцами сильно повезло.

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Однако стоит отметить, что москвичам со скрипом давались домашние встречи в прошлом сезоне. За 13 игр, которые они успели провести, получилось добыть лишь четыре победы. А голов столичный клуб пропустил целых 22. Многовато даже со скидкой на молодость исполнителей.



«Акрон» после ничьи с мощными «автозаводцами» наверняка будет в боевом расположении духа, так что ждём от него сюрприза. Всё же три мяча двум крепким соперникам для дебютанта первенства — результат многообещающий. Проверим голы в обе стороны за 1.81. Эта ставка доезжала во всех матчах сезона с участием красно-белых.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Акрон» 16 августа

Обе команды бодро начали сезон: много забивают и стабильно набирают очки. Любопытно, что во всех трёх матчах с участием красно-белых голы непременно забивались в обе стороны. У клуба из Тольятти расклад похожий — пропускал во всех случаях, не забил лишь в одном. Доверимся статистике.



Ставка: обе забьют за 1.81.



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