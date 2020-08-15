«Краснодар-2» — «Торпедо». Прогноз: ещё одна головная боль для Игнашевича и Рязанцева

16 августа «Краснодар-2» и «Торпедо» сыграют в матче четвёртого тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех «Краснодара-2» оценён букмекерами коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Торпедо» 16 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Торпедо» 16 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча 4-го тура ФНЛ «Краснодар-2» — «Торпедо» (16.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Программа четвёртого тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в воскресенье, 16 августа.

«Краснодар-2» будет принимать «Торпедо». Старт сезона соперники провели по-разному. У «быков» полёт нормальный: три тура — четыре очка. Для начала без вариантов на выезде проиграли «Волгарю» (0:3). До конца первого тайма держались, но вообще астраханцы имели заметное преимущество. И в конце концов его реализовали.

Дальше дела постепенно пошли на лад. Удалось одолеть «Факел» (3:1), пусть и не без доли везения. Воронежцы открыли счёт, однако в дебюте второго тайма остались в меньшинстве. Хозяева приободрились, забили три мяча за 18 минут и спокойно довели дело до победы через контроль.

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А в среду зацепили очко в Ярославле. Несмотря на отсутствие голов, игра с «Шинником» получилась вполне интересной. Моментов было достаточно, вот только с реализацией категорически не задалось. В любом случае место в середине турнирной таблицы после трёх туров — вполне нормальный результат.

А вот «Торпедо» дебют провалило. В трёх турах набраны лишь два балла, это 19-я строчка в ФНЛ. Нельзя сказать, что качество футбола резко просело и не получается ровным счётом ничего. В принципе, «автозаводцы» действительно допускают много брака, но всё равно заметно недобрали.

Прежде всего из-за жуткой реализации. Лучше всего это проявилось в минувшем туре с «Акроном». Достаточно просто изучить статистику: 75:25 по проценту владения мячом, 29:2 по ударам в сторону ворот. И итоговые 1:1 на табло. Новичок ФНЛ ушёл от поражения на 86-й минуте.

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Объективные причины имеются. Опытнейший Александр Рязанцев из-за микротравмы полностью пропустил игру с «Шинником» и отбегал лишь 10 минут со «Спартаком-2». Экс-полузащитник «Рубина» крайне важен для игры команды. Также стоит учитывать уход Ивана Сергеева в «Крылья Советов» — в прошлом году он стал лучшим бомбардиром ФНЛ с 14 мячами.

Ситуация у чёрно-белых печальная. СМИ раздувают историю с невыплатой премий бывшим футболистам, болельщики призывают Сергея Игнашевича подать в отставку. На выход в РПЛ, похоже, в клубе не настроены. Естественно, всё это влияет на атмосферу в раздевалке и только добавляет нервозности.

Сложно сказать, как весь этот шум повлияет на коллектив. Однако на своём поле «Краснодар-2» вполне способен удивить потерявшего баланс фаворита. Обе забьют за 2.00 смотрится вполне любопытно. В прошлом сезоне соперники успели встретиться лишь однажды, москвичи выиграли со счётом 2:1.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Торпедо» 16 августа

Хозяева здорово начали сезон, набрав четыре очка в трёх турах. А на своём поле они вдвойне опасны. «Торпедо» провалило старт, лучший бомбардир клуба ушёл в «Крылья Советов», а болельщики призывают Сергея Игнашевича подать в отставку. На таком фоне случиться может всё что угодно. Думается, фаворит на фоне нервозности не сможет отыграть на «ноль».

Ставка: обе забьют за 2.00.