«Балтика» — «Шинник». Прогноз: Кашчелан и Чочиев остановят Побегалова с Низамутдиновым

16 августа «Балтика» и «Шинник» сыграют в матче четвёртого тура ФНЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Балтики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Шинника» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Балтика» — «Шинник» 16 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Балтика» — «Шинник» 16 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.36, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.64. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.26.

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Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Программа четвёртого тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в воскресенье, 16 августа.

В Калининграде местная «Балтика» сразится с «Шинником». Соперники начали сезон строго противоположным образом. Подопечные Евгения Калешина в полнейшем порядке: семь очков из девяти возможных в трёх турах, а главное — ни одного пропущенного мяча. И третье место в турнирной таблице ФНЛ впридачу.

Единственная осечка была допущена в первом туре, но и там есть чем гордиться. Удалось на выезде остановить «Крылья Советов», бюджет и состав которых заметно крепче. Самарцы владели территорией, но моменты создавали редко. На ничью калининградцы вполне наиграли (0:0).

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Ну а дальше понеслась. Во втором туре ФНЛ досталось крепкому «Волгарю» (2:0). Однако надо признать, что хозяевам откровенно повезло не пропустить: Максим Бориско потащил пенальти, также астраханцы не реализовали выход один на один. А в среду пришёл черёд воронежского «Факела» (1:0).

До перерыва «балтийцы» полностью превосходили соперника и вполне могли увеличить преимущество. Во втором тайме подопечные Владимира Бесчастных добавили, варианты появились. Концовка получилась тяжелейшей: на 76-й минуте Аслан Дудиев получил прямую красную карточку за фол последней надежды. И всё же гости выстояли.

«Шинник» стартовал не лучшим образом. Начал с домашней победы над «Торпедо» со счётом 1:0 (хотя игра была ничейная), а затем последовали проблемы. Безвольное поражение от новичка ФНЛ «Акрона» (1:2), когда ярославцы открыли счёт и тут же выключились. А также ничья с «Краснодаром-2» (0:0).

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Несмотря на счёт, моменты возникали в обе стороны. «Быки» имели преимущество в движении, но подопечные Александра Побегалова не дали слабины. Теперь предстоит выезд в Калининград, который в последнее время даётся с трудом. Ни одного забитого гола и всего одно очко в трёх предыдущих встречах.

От этого вполне можно оттолкнуться. Во-первых, «Балтика» пока катает исключительно низы: за 270 минут забито три гола, зато свои ворота остались в неприкосновенности. Во-вторых, статистика очных встреч полностью согласна. Аж в десяти последних случаях непременно доезжала ставка «обе забьют — нет».

Собственно, можно не мудрить и взять её. Линия позволяет, коэффициент 1.81 — это здорово. Вариант попроще — классический тотал меньше 2.5 гола за 1.64, он позволит подстраховаться на случай ничьей со счётом 1:1.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Балтика» — «Шинник» 16 августа

«Балтика» за три тура не пропустила ни разу, скатав три низа: один раз 2:0, один раз 1:0 и один раз 0:0. У «Шинника» на старте сезона прослеживаются большие проблемы в завершении, а главное — в десяти последних очных встречах доезжала ставка «обе забьют — нет». На неё дают отличный коэффициент 1.81. Вроде бы пасьянс сходится.

Ставка: обе забьют — нет за 1.81.