«Коламбус» — «Тампа». Прогноз: Василевский, Кучеров, Хедман и Сергачёв закрепят пройденное

17 августа в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.44.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 17 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.
Анализ и прогноз матча НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (17.08.2020)
Настоящий хоккей набирает обороты! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.
Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, пришёл черед основного блюда. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.
Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов находятся в абсолютно равных условиях.
Впереди четвёртый матч серии между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», соперники снова выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто 17 августа в 22:00 мск. После трёх поединков фаворит впереди со счётом 2-1, хотя подопечные Джона Тортореллы заставляют его потеть.
Две стартовые игры получились более-менее равными и могли качнуться в обе стороны. В первой результат сделало ведущее звено «молний» (два гола Пойнта, две передачи Кучерова), главным действующим лицом оказались вратари (146 сейвов на двоих), а дело дошло до пятого овертайма и растянулось на 150 с лишним минут. 3:2 ОТ в пользу «Лайтнинг».
Затем «мундиры» нанесли ответный удар (3:1). В первом периоде пережили очень неприятный отрезок, выстояв в меньшинстве при счёте 0:1. После чего моментально сравняли счёт и реализовали численное преимущество. Помощи от нижних звеньев Кучеров так и не дождался, в нужный момент подтащил Корписало.
Только в третьей игре «Тампа» стала выглядеть примерно так же, как и во второй части регулярного чемпионата. Старт вновь получился тяжелейшим — три удаления к исходу восьмой минуты, 86 секунд пришлось действовать в формате «3-на-5». Нули на табло удалось сохранить, а дальше вопросов уже не возникло.
Подопечные Джона Купера имели солидное преимущество, забросили три шайбы (при должной реализации могли бы рассчитывать на большее). И главное — у Андрея Василевского практически не было работы. За заключительные 40 минут «Блю Джекетс» сообразили всего лишь семь бросков в створ, хотя отставали в счёте с 35-й минуты.
Конечно, без концовки обойтись не удалось. Всё же выжимать максимум из минимума аутсайдер умеет. Они сняли вратаря, пытались оказать давление, но бросков катастрофически не хватало. Подопечные Джона Купера выполнили домашнюю работу: добавили в меньшинстве и не теряли концентрации в обороне.
Если так пойдёт и дальше, зацепиться «Коламбусу» будет сложно. И всё же есть крепкое ощущение, что он последнего слова в этой серии ещё не сказал. Пока же шансы фаворита смотрятся заметно выше. «Молнии» наконец-то доказали высокий потенциал, нащупав необходимый баланс.
Если «мундиры» так и будут создавать моменты в час по чайной ложке, всё будет нормально. Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.83, а также ИТБ 2.5 шайбы «Тампы» за аккуратный коэффициент 1.66.
Прогноз и ставки на матч «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 17 августа 2020 года
Если первые два матча получились равными, то в третьем преимущество «Тампы» сомнений не вызывало. «Коламбус» упустил свой шанс в дебюте, когда за полторы минут не смог забить в формате «5-на-3». Дальше опасных моментов у него практически не было. Похоже, фаворит нащупал баланс, так что оттолкнёмся от него.
Ставка: «Тампа» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.83.
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