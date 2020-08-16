«Интер» — «Шахтёр». Прогноз: украинский клуб испортит настроение Конте, Лукаку и Эриксену

17 августа «Интер» сыграет с «Шахтёром» в матче 1/2 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех украинцев оценён букмекерами коэффициентом 4.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.

Букмекерские коэффициенты на матч полуфинала Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр Донецк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала ЛЕ «Интер» — «Шахтёр» (17.08.2020)

Еврокубки в новом формате бешеным темпом стремятся к своему логическому завершению. В Лиге Европы уже определились все четыре полуфиналиста. Последние четвертьфинальные матчи состоялись 11 августа, 16-17 пройдут встречи 1/2 финала турнира, а на 21 число запланирован финал. Времени на отдых и подготовку даётся немного.

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Миланский «Интер» и донецкий «Шахтёр» встретятся 17 августа в 22:00 мск на стадионе «Эсприт-Арена» в немецком городе Дюссельдорф в одноматчевом противостоянии. Дополнительного преимущества никто не получит, ровно как и права на ошибку. Разумеется, встреча пройдёт без болельщиков на трибунах.



Миланцы победоносным шагом идут после паузы, связанной с коронавирусом. Конечно, забрать чемпионство в Серии А у них не получилось — несмотря на все старания, пришлось довольствоваться лишь вторым местом. Зато футбол команда демонстрирует крайне привлекательный.



За 13 последних туров в национальном первенстве чёрно-синие потерпели одно-единственное поражение. И то при странных обстоятельствах: два удаления и незабитый пенальти. В остальных случаях получилось отпраздновать целых восемь побед и скатать четыре ничьи. Достойные результаты.

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Любопытно также и то, что подопечные Антонио Конте заметно подправили дела в обороне. За шесть последних официальных встреч они пропустили только один гол. Случилось это в прошлой игре — в четвертьфинале Лиги Европы с немецким «Байером» (2:1), который в принципе забивает практически любому сопернику.



«Интер» резво начал и уже к 21-й минуте вёл с преимуществом в два мяча. Леверкузенцев такой расклад не устроил, а потому через три минуты после этого Кай Хаверц, забив, вернул интригу. Впрочем, миланцы были крайне хороши в оставшееся время и довели дело до победы. К третьему голу они оказались даже ближе.



Однако сохранить свои ворота в неприкосновенности в этот раз у них тоже вряд ли получится. После паузы «Шахтёр» из Донецка показывает выдающуюся результативность. Причём соперники встают у клуба на пути отнюдь не из робкого десятка.

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В родном чемпионате взят 13-й титул чемпиона Украины с 23-очковым отрывом от ближайших преследователей. В девяти турах после простоя они не потерпели ни одного поражения, отпраздновав семь побед и дважды сыграв вничью. При этом получилось забить аж 21 гол, что в среднем за игру составляет более двух мячей.

В Лиге Европы «горняки» тоже успели пошуметь. В ответном поединке 1/8 финала они растоптали немецкий «Вольфсбург» со счётом 3:0, а в четвертьфинале оставили не у дел швейцарский «Базель» (4:1). Стоит отметить, что в последнем случае украинский клуб забил уже на второй минуте встречи.



При таких раскладах есть смысл ожидать от команд результативного футбола и голов в обе стороны. Можно проверить классический тотал больше 2.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.70. Всё же в 11 из последних 15 игр миланского «Интера» такой вариант заходил. А номинальные гости с удовольствием ввяжутся в открытую игру.

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Поднять выигрыш можно комбинированной ставкой обе забьют + тотал больше 2.5 мяча. За неё букмекеры дают уже крепкий коэффициент 1.93. Хотя у миланцев под вопросом участие Алексиса Санчеса, составы у обоих соперников, в целом, находятся в полной боевой готовности.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр» 17 августа

Обе команды заслуженно дошли до полуфинала Лиги Европы. Они обладают мощной линией атаки и не имеют проблем с результативностью. Попытка выйти в финала будет всего одна, так что отсиживаться в обороне, вероятно, соперники не станут. Ждём от матча большого количества голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.



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