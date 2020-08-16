«Бостон» — «Филадельфия». Прогноз: Кемба Уокер и Тэйтум накидают Эмбииду за шиворот

18 августа в первом матче первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» встретится с «Филадельфией Сиксерс». Начало игры — в 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48, успех «Филадельфии» идёт у букмекеров за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» 18 августа будет результативным: тотал больше 217.5 очка идёт за 1.82, а тотал меньше 217.5 очка — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.0.

Анализ и прогноз матча НБА «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» (18.08.2020)

Сезонная серия осталась за «Филадельфией», забравшей три матча из четырёх. Но всё это не имеет особого смысла, поскольку расклады изменились около 10 суток назад. Основной разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс повредил колено и перенёс операцию, а потому в плей-офф он не сыграет.

«Интер» — «Шахтёр». Прогноз: украинский клуб испортит настроение Конте, Лукаку и Эриксену Шанс выйти в финал Лиги Европы всего один, соперники не станут отсиживаться в обороне.

В этом есть определённая доля иронии. Клуб решил строиться в сторону защитного монстра, переплатил минувшим летом возрастному Элу Хорфорду. А теперь попал в крайне незавидное положение. К Симмонсу достаточно вопросов: нежелание бросать за пределами «краски» заметно сковывало атаку, лишая партнёров бесценного пространства. Австралийцу даже нанимали психолога, чтобы он чаще бил из-за дуги.

Однако на своей половине Симмонс великолепен — отличные габариты, атлетизм, подвижность, быстрые руки. Без Бена нападение «Филадельфии» даже может стать несколько разнообразнее и интереснее, а вот в защите урон ожидается серьёзный. Грубо говоря, заметная доля работы в регулярном чемпионате оказалась бесполезной.

Собственно, это видно и по недавним играм. Подопечные Бретта Брауна почти сразу же выдали серию из трёх поражений подряд: пропустили 124 очка от «Портленда», 130 — от «Финикса» и 125 — от «Торонто». Понятно, что за результатом никто особенно не гнался, но, похоже, в плей-офф пропускать тоже придётся много.

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ», «Лион» — «Бавария». Прогноз на полуфиналы Лиги чемпионов-2019/2020 В обеих парах 1/2 финала есть явный фаворит. Но что если Лига чемпионов не выбила лимит сюрпризов?

Дело в том, что у «Бостона» полнейший порядок с атакой. Молодые звёзды после ухода Кайри Ирвинга воспряли и добавили, Кемба Уокер чувствует себя комфортно и стабильно набирает двадцатку. «Селтикс» занимают четвёртую строчку в НБА по эффективности нападения. Атакующих опций здесь достаточно, набирать очки есть кому.

Потому вполне логично, что букмекеры отдают заметное преимущество подопечным Брэда Стивенса. Проход в следующий раунд идёт за скромнейший коэффициент 1.20, а победа в первом матче с учётом овертайма — за 1.47. Это в какой-то степени даже оскорбительные цифры, но играть против линии совсем не хочется.

Ведь «кельты» набрали отличный ход и закрыли регулярный чемпионат четырьмя победами, в каждом из случаев набирая как минимум 122 очка. Соперники, справедливости ради, оказались не самыми мощными («Бруклин», «Орландо» и «Мемфис», уважения заслуживает только «Торонто»), но всё же.

«Аризона» — «Колорадо». Прогноз: Ничушкин, Задоров и Маккиннон усмирят Дарси Кемпера В прошлом матче «лавины» перебросали соперника в два раза, но всё же уступили.

Разница в оборонительной сыгранности должна быть весомая, плюс номинальные хозяева имеют преимущество на тренерской скамейке. Темп в плей-офф, разумеется, упадёт, вот только обходиться в обороне без провалов «Сиксерс» будет необычайно тяжело. Потому ставка на индивидуальных верх «Бостона» смотрится логично, свои 113-115 очков они наверняка накидают.

ИТБ 111 очков «Селтикс» с учётом ОТ за 1.85 смотрится нормально. Кроме того, проверим ИТБ 1.5 трёхочковых Эла Хорфорда за 2.06. Во-первых, он будет играть против бывшего клуба, что само по себе добавляет мотивации. Второй момент — Хорфорда брали именно ради плей-офф. Для создания пространства в «краске» для Джоэла Эмбиида ему придётся чаще подниматься на периметр, чтобы не мешать камерунцу продавливать оппонентов.

Кроме того, без Симмонса опытный «большой» может рассчитывать на дополнительную нагрузку в нападении. Всё это даёт основания для пяти-шести дальних бросков. Коэффициент кажется немного завышенным.

Прогноз и ставки на матч НБА «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» 18 августа 2020 года

«Филадельфия» лишилась Бена Симмонса десять дней назад. В атаке варианты остаются, а вот заменить австралийца на своей половине паркета практически невозможно. «Селтикс» набирали как минимум 122 очка в четырёх заключительных матчах регулярки. Оборону «Сиксерс» ждёт серьёзное испытание.

Ставка №1: ИТБ 111 очков «Селтикс» с учётом ОТ за 1.85.

Ставка №2: ИТБ 1.5 трёхочковых Эла Хорфорда за 2.06.