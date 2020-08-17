«Клипперс» — «Даллас». Прогноз: Кавай и Пол Джордж задавят Дончича с Порзингисом

Молодые лидеры «Маверикс» на двоих не провели ни единого матча в плей-офф НБА.

18 августа в матче первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Даллас Маверикс». Начало игры — в 4:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Клипперс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.32.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии плей-офф НБА «Клипперс» — «Даллас»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Клипперс» — «Даллас» 18 августа будет результативным: тотал больше 227.5 очка идёт за 1.75, а тотал меньше 227.5 очка — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 18.0.

Анализ и прогноз матча НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» (18.08.2020)

Сезонная серия осталась за «Клипперс», причём всухую. Три победы из трёх возможных. Две из них — с разницей в 15 очков, ещё одна — всего в три. Но тогда не играл Пол Джордж. Теперь оба лидера на месте, но под вопросом выход Лэндри Шэмета и Патрика Беверли. Это два основных исполнителя задней линии.

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Молодой Шэмет имеет отличный бросок и уже играл в плей-офф, а Беверли — настоящий цепной пёс. Его задача — защититься, залезть сопернику под кожу, не дать тому чувствовать себя комфортно. И попасть открытую трёшку, если такая возможность предоставится. Без Патрика справиться с Лукой Дончичем будет сложнее.

«Парусники» никуда не торопились, но всё равно оказались вторыми в Западной конференции. «Маверикс» выступали неровно, чередовали победы с поражениями. И финишировали на седьмой строчке. Разумеется, подопечные Дока Риверса идут явным фаворитом серии: на их проход дают скромнейший коэффициент 1.17.

Основная интрига звучит просто. Нас ждёт битва двух наиболее эффективных атак во всей НБА по итогам регулярного чемпионата. Вопрос в том, насколько безболезненно удастся перенести результативность в плей-офф, где темп традиционно падает, а пространства становится меньше. Набирать по 130 очков за вечер, конечно, будет сложнее.

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У «Далласа» интересное молодое ядро: от дуэта Луки Дончича с Кристапсом Порзингисом многого ждут. Первый сезон скорее оправдал ожидания. Статистика в полном порядке, результат неплохой, хайлайтов достаточно. Но вот беда — у словенца и латыша одинаковое количество игр в плей-офф НБА за карьеру.

Ну да, ни одной. Понятно, что тот же Дончич уже давно никого не стесняется, ведь он в совсем юном возрасте взрывал Евролигу с «Реалом». А Порзингис играл в «Никс», после такого бояться уже нечего. Речь именно об ином уровне сопротивления, быстро перестроиться к падению темпа удаётся далеко не всем.

Третий снайпер команды — Тим Хардуэй — к 28 годам не провёл в плей-офф и 300 минут. Четвёртому — Сэту Карри — скоро исполнится 30 лет, а он попадал в плей-офф лишь однажды. Ну и так далее. Разумеется, тут есть приводивший «Даллас» к титулу Рик Карлайл, опытнейшей Джей Джей Бареа. Но шансы зацепиться в первую очередь зависят от лидеров.

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На таком фоне логичнее всего выглядит классический низ. Дело в том, что даже в нынешней регулярке две из трёх очных встреч уместились в 217 очков. А заключительная состоялась совсем недавно и ничего толком не решала. В «пузыре» результативность заметно выше средней, но старт плей-офф наверняка скорректирует этот тренд.

Потому тотал меньше 229 очка за 2.02 смотрится нормально, альтернативный вариант — ИТМ 112.5 очка «Далласа» за 1.83. Также стоит рассмотреть ИТБ 1.5 трёхочковых Дориана Финни-Смита за 2.08. Форвард бесценен в защите и получит большое игровое время, так как будет опекать лидеров соперника.

Это классический 3&D исполнитель, главная задача на чужой половине — стоять на периметре в ожидании скидки и попадать при необходимости. По сезону у него 1.6 трюльника, но после рестарта первенства показатели возросли.

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Если ЛАК решат использовать дабл-тимы на Дончиче, то в первую очередь делать это будут за счёт опекуна Финни-Смита. Несколько открытых трёхочковых он должен получить, а там уж зависит от точности.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НБА «Клипперс» — «Даллас» 18 августа 2020 года

В регулярном чемпионате никаких проблем с результативностью у команд не было, но в плей-офф темп традиционно падает и пространства становится меньше. А лидеры «Мавс» Дончич и Порзингис прежде в плей-офф НБА не участвовали. В двух из трёх очных встречах сезона соперники уложились в 217 очков, а третья ничего толком не решала. Возьмём общий низ.

Ставка №1: ИТМ 229 очка за 2.02

Ставка №2: ИТБ 1.5 трёхочковых Дориана Финни-Смита за 2.08.