«РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз: хитрый Нагельсман ошеломит Неймара, Икарди и Мбаппе

18 августа «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ» в матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом французов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех немцев оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.

Букмекерские коэффициенты на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за — за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.36. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала ЛЧ «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» (18.08.2020)

Еврокубки в новом формате бешеным темпом стремятся к своему логическому завершению. В Лиге чемпионов уже определились все четыре полуфиналиста. Последние четвертьфинальные матчи состоялись 15 августа, 18-19 пройдут встречи 1/2 финала турнира, а на 23-е число запланирован финал. Времени на отдых и подготовку даётся немного.

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Немецкое открытие «РБ Лейпциг» и французский гегемон «ПСЖ» встретятся 18 августа в 22:00 мск на стадионе «Да Луш» в португальском городе Лиссабоне в одноматчевом противостоянии. Дополнительного преимущества никто не получит, ровно как и права на ошибку. Разумеется, встреча пройдёт без болельщиков на трибунах.



«Лейпциг» продолжает удивлять. Любопытно, что клуб, который был основан в 2009 году и до 2016 года не входил в немецкую Бундеслигу, уже сейчас будет бороться за место в финале престижнейшего европейского турнира — Лиги чемпионов. Впрочем, ничего случайного в столь удивительном результате нет.



За девять игр в текущем розыгрыше турнира подопечные Юлиана Нагельсмана потерпели только одно поражение и скатали две ничьи. В остальных же шести случаях были добыты победы. На стадии 1/8 финала турнира они по сумме двух встреч уничтожили «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью с общим счётом 4:0.

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Ну а в последней игре, которая проходила уже в новом формате, невероятные «быки» отправили домой самого Диего Симеоне. Они обыграли опытный мадридский «Атлетико» со счётом 2:1, причём абсолютно по делу. Испанцы просто не успевали за шустрыми атаками немцев, а свой единственный гол забили с пенальти.



Стоит также обратить внимание на то, что «РБ Лейпциг» сумел побить «матрасников» даже без лидера атаки Тимо Вернера. Немецкий нападающий согласился досрочно перейти в лондонский «Челси» и, соответственно, помочь теперь уже не сможет. Вот только РБЛ справляется и без него.



Гроза французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» тоже может записать текущий розыгрыш Лиги чемпионов в актив. Клуб впервые с 1995 года вышел в полуфинал турнира, но для богатейших владельцев парижан это только промежуточный успех. После стольких неудач они наверняка будут сверхмотивированными.

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В предыдущей стадии получилось пройти итальянскую «Аталанту» (2:1), которая, к слову, в этом сезоне оставляет крайне приятные впечатления. Хотя тут надо сказать, что парижане еле спаслись от очередного вылета. Они пропустили в середине первого тайма и не могли забить свой гол вплоть до 90-й минуты. Зато потом, уже в добавленное ко второму тайму время, получилось забить ещё один, ставший победным.

При этом стоит отметить, что у «ПСЖ» не было должной игровой практики. Родной чемпионат Франции был досрочно завершен, а из официальных матчей остались лишь два финала — Кубка и Кубка лиги страны. Неймар восхитителен, а вот уровень поддержки пока вызывает серьёзные опросы.



Головная боль Томаса Тухеля на этом не заканчивается. Накануне матча с быстроногими немцами он останется без ключевого полузащитника Марко Верратти и основного голкипера Кейлора Наваса, не раз выручавшего своих соратников. Оба игрока пребывают сейчас в лазарете. Из-за травмы бедра не сможет помочь парижанам и Лейвин Курзава.

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Команда Юлиана Нагельсмана на данный момент находится в отличной форме, а потому вполне можно ожидать сюрприза. Мы бы проверили классический 1Х за крепкий коэффициент 2.12. Вариант попроще — П1 с форой (+1) за 1.64.

Также стоит подумать над комбинированной ставкой обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.89. В том, что «ПСЖ» забьёт, сомнений практически нет, всё-таки линия атаки у него мощная. Только вот с обороной теперь не всё гладко, а РБЛ даже без Вернера умеет забивать.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» 18 августа

У «ПСЖ» накануне матча с быстроногим «РБ Лейпциг» имеются некоторые проблемы не только с физической формой, но и с составом. Линия атаки отстаётся в порядке, так что с голами проблемы вряд ли возникнут, а вот с обороной дела не так гладко. Подопечные Юлиана Нагельсмана наверняка сумеют найти ответ для парижан.



Ставка 1: «РБ Лейпциг» не проиграет за 2.12.



Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.89.



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