Что будет с Казарцевым, Еськовым и Кашшаи? Ставки на судейство в РПЛ

Кажется, судейский скандал после поединка «Спартак» — «Сочи» в первом туре РПЛ сошел на нет. Второй пенальти, назначенный Василием Казарцевым, признали ошибочным, правда очков красно-белым это не вернет. Последовали и наказания в адрес судей, а вот глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи пока не собирается уходить в отставку. Букмекеры дали свои прогнозы на будущее судейства в РПЛ. Давайте разбираться!

Казарцев и Еськов судить не будут. По крайней мере в этом сезоне

«Арбитр Василий Казарцев, действия которого ЭСК признала ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет. Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки. Но нельзя, чтобы судьи постоянно жили под давлением, потому что это точно не улучшит качество судейства. РФС готов защищать их от несправедливых обвинений», — заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев по итогам разбирательства.



Стоит отметить, что чиновник не назвал сроков отстранения. «Спартак» настаивал на пожизненной дисквалификации, но в это верится с трудом. И Казарцев, и Еськов прошли проверку на полиграфе, которая показала, что предвзятости не было. Так что пожизненный бан выписывать вроде как не за что. Да и судей в России совсем мало.



А вот в этом сезоне увидеть в матчах РПЛ Казарцева и Еськова шансов не так много. Поставить на то, что Василий Казарцев не будет судить игры РПЛ в этом сезоне, можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 61% вероятности. Сделать ставку на то, что в сезоне-2020/2021 Казарцеву все же доверят работать хотя бы на одном матче элиты, можно с коэффициентом 2.40 (39%). Такие же коэффициенты букмекеры предлагают и на назначение Еськова. Даже несмотря на то что по нему официального решения об отстранении до сих пор нет.

Кашшаи продолжит зарабатывать в России

После скандалов в первом туре многие эксперты призвали бывшего венгерского судью, а ныне руководителя судейского департамента РФС Виктора Кашшаи уйти в отставку. Венгр в долгу не остался, он не собирается никуда уходить.



«Если что-то идет не так, я никогда не останавливаюсь. Профессиональный футбол – это сложный бизнес, не все остаются довольны решениями. Мы очень много обсуждаем, критикуем. Я не думаю об уходе, мне нравится эта должность», — заявил Кашшаи.



Александр Алаев в своем заявлении уже предложил дать Кашшаи время поработать и исправить ошибки. Ведь он работает меньше года, на свой пост 44-летний мадьяр заступил 9 января. Букмекеры принимают ставки на то, уедет ли Кашшаи из России до конца сезона-2020/2021.



По оценке аналитиков, Кашшаи не уйдет в отставку в минувшем сезне. Поставить на то, что венгр доработает сезон-2020/2021 до конца, можно с коэффициентом 1.50 (это примерно 69% вероятности). Сделать ставку на то, что Кашшаи уйдет в отставку, можно с коэффициентом 2.40 (31%).

Иностранцев в поле ждать не стоит

«Спартак» в своем обращении поднял вопрос о привлечении иностранных арбитров в РПЛ. По крайней мере, на топовые матчи. Подобную практику применяли в середине нулевых, но постепенно она сошла на нет.



Кажется, у РФС и Кашшаи на этот счет другие планы. Если иностранцев и будут привлекать, то скорее к работе на VAR. Так, главу проекта в России ищут именно за рубежом. А вот о главных арбитрах матчей речи пока нет. Сомневаются в их появлении и букмекеры.



Поставить на то, что хотя бы один матч РПЛ в сезоне-2020/2021 обслужит иностранный главный арбитр, можно с коэффициентом 2.65 (28%). Сделать ставку на то, что подобного не будет, можно за 1.42 (72%).



Кто бы ни судил матчи в поле, кто бы ни находился в специальной комнате за монитором – всем участникам процесса нужно лишь одно. Чтобы судейство было честным и высококвалифицированным. Остается пожелать чиновникам удачи в решении этой сложной задачи.



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