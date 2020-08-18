«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук смогут избежать позора

19 августа в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.69.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 19 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (19.08.2020)

Шутки закончились, Овечкин и компания оказались на краю пропасти. Собственно, рестарт сезона «Вашингтону» в принципе не удался. Если вынести за скобки контрольную игру и взять только официальные матчи (круговой турнир и собственно первый раунд Кубка Стэнли), картина получается совсем печальной.

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Всего одна победа при пяти поражениях. Больше того — в четырёх случаях из шести удалось забросить две шайбы, а в двух оставшихся — вообще одну. Ещё раз — речь об одной из наиболее результативных команд НХЛ в регулярном чемпионате, которая в своём лучшем состоянии была готова положить три-четыре штуки кому угодно.

Вот только сейчас это самое состояние откровенно слабое. Счёт в серии 0-3. «Айлендерс» делают ровно то, что и должны: вяжут соперника по рукам и ногам в средней зоне, размазывают по бортам, не дают совершать броски из слота и зачищают «пятачок». В атаке мало что получается, но при одной-двух пропущенных шайбах подвиги от форвардов не требуются.

У «Кэпиталз» провисает центральная ось. Никлас Бекстрём получил травму, Евгений Кузнецов не отличается стабильностью, а Ларс Эллер пропустил старт плей-офф из-за рождения ребёнка. В результате команда часто отдаёт важные вбрасывания. Вроде бы напрашивается перетасовка звеньев, но Тодд Рирден ограничивается косметическими изменениями.

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Всё остальное делают вратари. Семён Варламов действует надёжно с первой минуты: стабильно берёт «свои» броски, а главное — в нужный момент подтаскивает. Строго говоря, именно россиянин украл для подопечных Барри Тротца третью встречу. В начале овертайма он вытащил выход «один в ноль», а Брейден Холтби практически тут же проиграл в ближнем бою Мэтью Барзалу.

Сваливать всю вину на канадца неправильно. Полевые игроки смотрятся довольно бледно: видно, что команда слабо готова физически и никак не может разбежаться. Но он определённо проигрывает дуэль Варламову. И это большая проблема, потому что запаса у «столичных» нет, моменты даются с большим трудом.

Без Ильи Самсонова внятной замены Холтби нет, Витек Ванечек элементарно не имеет опыта в НХЛ. Понятно, что шансы Овечкина с партнёрами выйти в следующий раунд минимальны, в первую очередь речь идёт о сохранении лица. Вылететь в четвертьфинале конференции всухую — это натуральное унижение. Даже со всеми скидками на уникальный сезон и скомканную подготовку.

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Потому рассчитываем, что для «Кэпс» четвёртая игра станет делом принципа. В принципе, накануне эпизодами они смотрелись здорово. Во втором периоде атака напоминала себя образца лучших матчей регулярного чемпионата: шайба ходила, моменты создавались, давление присутствовало. Теперь надо показать такой хоккей на более-менее длинном отрезке.

Букмекеры сделали выводы и теперь выставляют практически равную линию. Мы бы выбирали между лобовой П2 за 2.47 и итоговой победой «Кэпиталз» за крепкий коэффициент 1.94. «Вашингтон», конечно, далёк от оптимальных кондиций, но 0-4 в серии он всё же не заслужил.

Также проверим ИТБ 4.5 броска Александра Овечкина за 2.10. Россиянин без Бекстрёма ожидаемо просел, но отступать уже некуда — надо вести команду за собой. Ждём огромного айстайма и заряженности на бросок из любой позиции. Даже если оживить интригу в серии не удастся, можно хотя бы догнать Сидни Кросби по голам в плей-офф за карьеру. Сейчас у канадца их 68, а у Ови — 67.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 19 августа 2020 года

«Вашингтон» совсем поник без Никласа Бекстрёма: нижние звенья ужасны, лидеры не тащат, а Брейден Холтби проигрывает дуэль Семёну Варламову. Счёт в серии 0-3, отступать некуда. Во втором периоде третьего матча «Кэпс» напомнили себя образца регулярки, что настраивает на оптимизм. Шансы оформить камбэк минимальны, но избежать позора и зацепить хотя бы одну победу Овечкин с партнёрами просто обязаны.

Ставка №1: победа «Вашингтона» за 2.47.

Ставка №2: ИТБ 4.5 броска Александра Овечкина за 2.10.

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