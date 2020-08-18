«РБ Лейпциг» — «ПСЖ», «Сочи» — «Рубин» и другие матчи. На что ставить 18 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 18 августа/

На что ставить в футболе 18 августа

Вторник – день первого полуфинала Лиги чемпионов. Первый раунд немецко-французского противостояния. Матч «Лейпцига» против «ПСЖ». Парижане сильнее по составу, но то же можно было сказать и о прошлом сопернике команды Нагельсмана – мадридском «Атлетико». Нас ждёт суперматч. Начало – в 22:00.



Лига чемпионов ещё не завершилась, а уже началась квалификация нового сезона. На вторник запланированы 5 матчей 1-го квалификационного раунда. Выделим матч в Бресте, где местное «Динамо» примет «Астану». Беларусь протестует, но встреча будет без зрителей, так что никаких сомнительных для действующей власти кричалок быть не должно. Для «Астаны» же это первый официальный матч за много месяцев.



В РПЛ стартует 3-й тур. Во вторник пройдут три матча, самый интересный, пожалуй «Сочи» — «Рубин». Кроме того, «Тамбов» примет «Химки», а «Краснодар» — «Арсенал».



Ряд встреч пройдёт в европейских чемпионатах, ещё две игры – в предварительном раунде Лиги Европы. Ну и всегда можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 18 августа

В НХЛ продолжается первый раунд плей-офф Кубка Стэнли. Во вторник игровой день начнётся в 22:00 четвертым матчем серии «Филадельфии» и «Монреаля». Пока «лётчики» ведут 2-1. Затем состоятся игры «Даллас» — «Калгари» (2-2), «Сент-Луис» — «Ванкувер» (2-1), «Вегас» — «Чикаго» (3-1). Ну и в ночь на среду в отпуск могут отправиться Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. «Вашингтон» «горит» в серии с «Айлендерс» 0-3, спасти «столичных» может только чудо.



Кроме того, вы можете последить за множеством товарищеских матчей, в том числе и клубов КХЛ. На них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 18 августа

В НБА начался первый раунд плей-офф, пройдут первые матчи серий в четырёх парах. «Милуоки» сыграет с «Орландо», «Индиана» — с «Майами», «Хьюстон» — с «Оклахомой», а «Лейкерс» — с «Портлендом».

В мужском теннисе проходят два грунтовых челленджера — в Праге и Тоди (Италия). Последить за ними стоит – в Чехии, к примеру, играет Стэн Вавринка, а россиянин Аслан Карацев постарается дать бой Иржи Веселы.



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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