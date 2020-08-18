«Лион» — «Бавария». Прогноз: это вам не Стерлинг. Левандовски не пощадит французов

19 августа «Лион» сыграет с «Баварией» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Лиона» оценён букмекерами коэффициентом 13.0. Поставить на ничью предлагают за 7.60.

Букмекерские коэффициенты на матч полуфинала Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

«Лион» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

Лига чемпионов вернулась в строй 7 августа, 1/8 финала и четвертьфиналы остались позади, впереди развязка. Календарь замечательный: строго по одному матчу в день, каждый из них начнётся в 22:00 мск. Во вторник сразятся «РБ Лейпциг» и «ПСЖ», в среду придёт время «Лиона» и «Баварии». Любители футбола ничего не пропустят.

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Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца турнира будет условным, поскольку все матчи состоятся на двух стадионах в столице Португалии, Лиссабоне. На то есть две причины. Во-первых, так никто не получит дополнительного преимущества. Во-вторых, так ниже вероятность дополнительных проблем с коронавирусом.

19 августа на стадионе «Жозе Алваладе» «Лион» сразится с «Баварией». Вряд ли в истории Лиги чемпионов был случай, когда до старта полуфинала на победу одной из команд давали смешной коэффициент 1.26. И самое главное — играть против линии при этом абсолютно не хочется.



Нет, французский клуб достоин всяческого уважения. Руди Гарсия сумел задать правильный вектор, после паузы результаты в порядке. Модуль с тремя центральными защитниками против грандов работает. Удалось пройти «Ювентус» по сумме двух матчей (пусть и благодаря правилу гола на чужом поле), а также не пропустить от «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги (0:0, 5:6 пен.).

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Ну и вишенка на торте — эмоциональнейшая победа над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1). Выступление «ткачей» в главном клубном турнире Европы в любом случае окажется триумфальным, терять им абсолютно нечего. Солидные призовые от УЕФА обеспечены, цены на лидеров возросли.



В общем, «Лион» сейчас окрылён и не чувствует никакого давления. Всё это замечательно, если бы не одна проблема. Слишком уж хороша нынче «Бавария». После назначения Ханса-Дитера Флика она катком прошлась по немецкой Бундеслиге, досрочно выиграв очередное чемпионство. А потом закрепила успех в Лиге чемпионов.



Справедливости ради, соперники ей попадались проблемные. У «Челси» молодой состав и большие сложности с вратарём, а «Барселона» находится в глубочайшем кризисе. И тем не менее. 7:1 с лондонцами за 180 минут — это чертовски круто. Как оказалось, основное блюдо было впереди.

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Унижение «Барселоны» в Лиссабоне уже абсолютно точно войдёт в легенды. 8:2 за один матч — с ума сойти. Мюнхенцы полностью превзошли соперника в движении, ещё раз доказав, что они великолепно готовы физически. Убойный прессинг, моментальный переход в атаку, высочайший уровень конкретики на финальной трети поля.

Несчастные сине-гранатовые к такому оказались не готовы. «Бавария» пожинает плоды смелости немецких футбольных чиновников: Бундеслига вернулась раньше других топ-лиг. Закончилась соответственно тоже. В результате тренерский штаб имел время на проведение полноценного сбора перед Лигой чемпионов.



Плоды мы видим. «Лион» тоже хорошо готов, но тут играть придётся под сумасшедшим давлением. Ещё один важный момент — немцы свой четвертьфинал провели на сутки раньше. При высочайшей интенсивности футбола лишний день может значить многое. Ещё один плюсик в пользу фаворита.

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Кроме того, «ткачам» откровенно повезло в прошлом раунде. Хосеп Гвардиола перемудрил со схемой и потерял около 60 минут, не желая признавать ошибку. Эдерсон мог действовать лучше в эпизодах со всеми тремя голами. Ну и эпичный промах Рахима Стерлинга по пустым воротам при счёте 1:2.



Составы соперников близки к оптимальным. Не будет только Бенжамена Павара, но это не новость. «Бавария» максимально близка к статусу футбольной машины. Она может ошибаться и пропускать: пара центральных защитников не отличается стабильностью, при стандартах в четвертьфинале было несколько неприятных эпизодов. И так далее.



Но при таком качестве игры свои три мяча она наверняка забьёт. Роберт Левандовски на месте, огневая поддержка у поляка сумасшедшая. Фаворит не любит раскачиваться и ждать у моря погоды. Наоборот — мюнхенцы всегда выдают агрессивный дебют в расчёте на быстрый гол, который позволит обозначить преимущество и деморализовать оппонента.

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«Лион», может, и сумеет ответить, но одного гола для прохода такой «Баварии» точно не хватит. Проверим гол в первые 15 минут за 2.55. Простой факт — мюнхенцы забивали на стартовом отрезке в четырёх из пяти предыдущих поединков Лиги чемпионов! Сумасшедший показатель. Единственное исключение — 3:0 с «Челси» в Лондоне.



Также проверим комбинированную ставку П2 + тотал больше 3.5 мяча за 2.15. Фаворит смотрится гораздо сильнее, а главное — он не склонен сбавлять оборотов после одного-двух голов. Так что уровень давления не снизится при счёте 2:0.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария» 19 августа 2020 года

«Лион» уже прыгнул выше головы и будет играть в своё удовольствие: три центральных защитника, быстрые контратаки. «Бавария» гораздо сильнее, а главное — она не имеет жалости к сопернику. Давит, душит и не ослабляет хватку вне зависимости от счёта. Шансы французов минимальны.

Ставка №1: гол в первые 15 минут за 2.55.

Ставка №2: победа «Баварии» + тотал больше 3.5 мяча за 2.15.