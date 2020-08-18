«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Гончаренко и Акинфеев отомстят Семаку с Дзюбой за 0:4

19 августа «Зенит» примет ЦСКА в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Зенит» — ЦСКА
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72.
Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (19.08.2020)
Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы будет немного. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход, на носу уже третий тур.
Завершится программа 19-го числа сразу пятью матчами. Гвоздь программы очевиден, ведь выяснять сильнейшего будут петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Центральный матч тура начнётся 20:00 мск и пройдёт на «Газпром Арене».
Петербуржцы смогли обойтись без чемпионского похмелья. За два тура в новом сезоне получилось добыть все шесть возможных очков. Хотя соперники едва ли сулили лёгкую прогулку. В первом матче подопечные Сергея Семака на выезде разделались с «Ротором», который вернулся в высший российский дивизион спустя 16 лет.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей, но хозяева упирались вовсю. Волгоградцы нанесли в сторону ворот действующего чемпиона страны 11 ударов, пять из них пришлись в створ, а также успели исполнить три корнера. Пару раз выручил Михаил Кержаков.
Во втором случае «Зенит» чувствовал себя менее комфортно. На этот раз был выезд к «Ростову». И тут команда Валерия Карпина регулярно нагружала ворота Михаила Кержакова. В итоге, правда, гости снова сумели победить со счётом 2:0, а купленный у английского «Ливерпуля» защитник Деян Ловрен даже отличился голом.
Любопытно и то, что другой центральный защитник Ярослав Ракицкий схлопотал два «горчичника» и был удалён. Теперь украинец, ставший одним из лидеров обороны петербуржцев, пропустит следующий поединок. Семаку будет трудно придумать ему альтернативу перед матчем с ЦСКА, поскольку Эмануэль Маммана отправился в «Сочи».
Прежде всего речь о продвижении мяча, компенсировать этот навык Ракицкого точно не удастся. Да и лишние перестановки в центре обороны перед большим соперником всегда неприятны. Ведь «армейцы» на старте сезона выглядят неплохо. И это на фоне травм лидеров атаки Чалова и Влашича. Последний, кстати, по словам главного тренера Виктора Гончаренко, скорее всего, сыграет с «Зенитом» в третьем туре.
За два предыдущих тура красно-синие тоже набрали шесть максимально возможных очков. Только вот соперники были менее именитые. В первом случае были обыграны вернувшиеся вместе с «Ротором» в элиту «Химки» (2:0), а во втором оставшийся на ещё один сезон в РПЛ «Тамбов» (2:1). Оба раза проблемы возникали.
Впрочем, отдать должное москвичам нужно. Гончаренко на игру с химчанами выставил стартовый состав без единого легионера, а в игре с тамбовчанами футболисты дважды выходили вперёд по ходу встречи.
Также постепенно набирает кондиции новичок клуба нападающий Адольфо Гайч. Вряд ли стоит ожидать его появления с первых минут, но выйти во втором тайме и потолкаться с подуставшими защитниками петербуржцев он вполне может. Это будет только на руку быстроногим Кучаеву и Сигурдссону, которые в этом сезоне смотрятся пока неплохо.
На наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.72 на гол ЦСКА сильно завышен. Всё же Ловрен до конца вряд ли успел притереться с партнёрами по обороне, а без Ракицкого будет вдвойне непросто. При этом стоит отметить, что «армейцы» забивают уже восемь матчей кряду в РПЛ и будут крайне мотивированы после разгромного поражения на своём поле в прошлом сезоне. Так что проверим гол гостей в предстоящем поединке.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Зенит» — ЦСКА 19 августа
Московский ЦСКА в последнее время исправно забивает. При этом клуб наверняка захочет взять реванш за разгромное поражение в прошлом сезоне. Для этого есть все основания: Ловрен ещё недостаточно притерся к партнёрам, а Ракицкий пропустит игру из-за дисквалификации. На наш взгляд, коэффициент 1.72 за гол гостей сильно завышен.
Ставка: ЦСКА забьёт за коэффициент 1.72.
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