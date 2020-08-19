«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв выпишут Торторелле отпуск

19 августа в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» 19 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.56. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25.

Анализ и прогноз 5-го матча серии НХЛ «Тампа» — «Коламбус» (19.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли в самом разгаре. Четвертьфиналы конференции стартовали ещё 12 августа, то есть ровно неделю назад. В некоторых парах всё уже ясно, а вот кое-где самое интересное впереди.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

В среду пятый матч серии проведут «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс», соперники снова выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто 19 августа в 19:00 мск. Теперь каждая игра может оказаться последней, поскольку права на ошибку у аутсайдера не осталось. Он горит со счётом 1-3.

«Молнии» сделали домашнее задание после прошлогоднего плей-офф. И больше не рассчитывают пройти сильно уступающего в исполнительском мастерстве оппонента на одной ноге. Старт противостояния получился абсолютно равным: фаворит забрал первый поединок в пятом овертайме и по делу уступил во втором.

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А вот дальше наметился перелом. Стивен Стэмкос по-прежнему продолжает восстановление, однако партнёры прекрасно справляются и без него. «Лайтнинг» приняли бой на чужой территории: вязкий низовой хоккей с обилием единоборств, небольшим количеством бросков и постоянной вознёй у бортов.

«Мундиры» обожают такой хоккей, но результата добиться не могут. Ведущее звено Джона Купера держало удар за всех в стартовых матчах серии, зато дальше проснулись нижние тройки. На это отвечать Джону Торторелле нечем — элементарно не хватает глубины «скамейки» и свежести. А немногочисленные моменты нейтрализует Андрей Василевский.

В третьем матче у «Блю Джекетс» мало что получалось (2:3). Они ни разу не вели в счёте, но за заключительные 40 минут сообразили всего семь бросков в створ. В понедельник было повеселее: эпизодами «Тампе» с огромным трудом давался выход из-под прессинга, плюс аутсайдер имел полнейшее преимущество на вбрасываниях (30:12).

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Не хватило только завершения. Торторелла использует лидеров на полную катушку, но их усилий не хватает. В четвёртом матче ведущая пара защитников Веренски-Джонс получила по 28-29 минут, ещё два форварда отыграли около 22 минут. У «молний» лидером по айстайму оказался Виктор Хедман (23:09), а из нападающих никто не отбегал даже 19 минут.

Логично предположить, что свежести у фаворита будет побольше: всё же график плотный, интенсивность высокая, а возможностей для ротации у «Коламбуса» минимум. Зацепиться помогут разве что сверхудачные действия голкипера. Или, напротив, провал Андрея Василевского.

Шансы «Тампы» заметно выше, но коэффициент в районе двойки на П1 не впечатляет. Номинальные гости всегда способны на сюрприз. Мы бы проверили тотал больше 4.5 шайбы, на который дают отличный коэффициент 1.78. Фаворит получил право на ошибку и должен добавить в уверенности, а аутсайдеру просто нечего терять. К тому же на фоне усталости сдерживать тройку Пойнта должно становиться всё сложнее и сложнее.

Прогноз и ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» 19 августа 2020 года

Сыграем по коэффициенту и возьмём тотал больше 4.5 шайбы за 1.78. Логика следующая: лидеры «Коламбуса» проводят на льду очень много времени (нагрузка на ключевых исполнителей соперника заметно меньше), а график крайне плотный. На фоне усталости сдерживать Кучерова с партнёрами будет тяжелее. Кроме того, «Тампа» имеет фору в две победы и может действовать смелее, а «Коламбусу» уже просто нечего терять. Снятие вратаря и пять-шесть шайб тут вполне вероятны.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.78.

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