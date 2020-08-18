«Ахмат» — «Ротор». Прогноз: Джано Ананидзе, Жигулёв и Гогуа удивят Талалаева в Грозном

19 августа «Ахмат» примет «Ротор» в матче 3-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ахмат» — «Ротор» 19 августа

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ротор» (19.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы практически не будет. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход, на носу уже третий тур.

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Завершится программа 19-го числа сразу пятью матчами, среди прочих выяснять отношения будут грозненский «Ахмат» и волгоградский «Ротор», который вернулся в РПЛ после долгого отсутствия и уже принялся за дело. Встреча запланирована на 18:00 мск и пройдёт на «Ахмат-Арене» в Грозном.



Грозненцев с нового сезона тренирует Андрей Талалев, который до этого работал в основном с командами из Футбольной Национальной Лиги. Пока с результатами дела обстоят не лучшим образом. За два тура набран всего один балл, в клубе явно рассчитывали на большее.



Ничья пришлась на дебютную игру в гостях у тульского «Арсенала». Тогда соперники показали одинаково сдержанный футбол без всяких красок. Моменты, конечно, имелись, но в ограниченном количестве. Встреча завершилась нулевой ничьей, что вполне закономерно. На победу никто не наиграл.

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А вот в прошлом туре «Ахмат» снова на выезде уступил столичному «Спартаку», который здорово смотрится на старте первенства. Табло зафиксировало счёт 2:0 в пользу хозяев, никаких вопросов в справедливости результата вновь не возникло. Гости на фоне мощной атаки красно-белых смотрелись как-то тускло и по большей части оборонялись.



Волгоградский «Ротор» в высшем российском дивизионе уже успел набрать первые очки. Ничья пришлась на последнюю встречу с московским «Динамо», проходившую в Москве. Стоит отметить, что голов забито не было, а гости нанесли всего лишь три удара в сторону ворот бело-голубых. Но несколько классных контратаках у них имелось.



В первом же туре волгоградцы на своём поле уступили действующему чемпиону страны. «Зенит» победил со счётом 2:0, но должное хозяевам отдать точно стоит. Они на фоне грозного соперника смотрелись весьма неплохо: часто атаковали и даже имели возможность забить. Пару раз выручил Михаил Кержаков.

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Конечно, с «Ахматом» на его поле априори тяжело играть любому сопернику. Однако на данный момент грозненский клуб переживает трудности с обороной. Вне игры по-прежнему двое основных защитников Анхель Ромеро и Ризван Уциев, а после матча со «Спартаком» к ним прибавился ещё и Максим Ненахов, получивший удаление. Всё это увеличивает вероятность сюрприза.



Ничья с «Динамо» наверняка придала уверенности «Ротору», так что грозненцам легко точно не будет. Мы бы проверили классический Х2 за коэффициент 1.83. Волгоградцы выглядят бодро, а вот хозяева пока не блещут.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ротор»

«Ахмат» переживает определённые трудности с защитой — накануне матча с «Ротором» клубу не помогут сразу три игрока обороны. Волгоградцам же ничья с «Динамо» должна придать уверенность в своих силах. Так что классический Х2 за крепкий коэффициент 1.83 смотрится интересно. Новичок РПЛ уже доказал, что никого не боится.



Ставка: «Ротор» не проиграет за коэффициент 1.83.



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