«Зенит» — ЦСКА, «Бавария» — «Лион» и другие матчи. На что ставить 19 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 19 августа

На что ставить в футболе 19 августа

В среду мы узнаем второго полуфиналиста Лиги чемпионов. Явный фаворит – «Бавария» — против выскочки «Лиона». Впрочем, французам не привыкать к роли андердога, в четвертьфинале против «Манчестер Сити» на них тоже никто не ставил. Начало игры – в 22:00 мск.

Лига чемпионов ещё не завершилась, а уже началась квалификация нового сезона. На среду запланированы 12 матчей 1-го квалификационного раунда.

В РПЛ продолжается 3-й тур. И сегодня его центральный матч – «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает ЦСКА. «Армейцы» ещё не успели забыть 0:4 в конце прошлого сезона и постараются взять реванш. Эта встреча начнётся в 20:00. Кроме того, «Урал» примет «Локомотив», «Уфа» — «Спартак», «Ахмат» — «Ротор», а «Динамо» — «Ростов».

Ряд встреч пройдёт в европейских чемпионатах. Ну и всегда можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 19 августа

В НХЛ продолжается первый раунд Кубка Стэнли. Путёвку в следующий круг могут оформить «Тампа-Бэй» (ведут в серии с «Коламбусом» 3-1), «Бостон» (3-1 с «Каролиной») и «Колорадо» (3-1 с «Аризоной»). В серии «Сент-Луис» — «Ванкувер» ничья 2-2, а «Филадельфия» ведёт в противостоянии с «Монреалем» 2-1.



Кроме того, можно последить за множеством товарищеских матчей, в том числе и клубов КХЛ. На них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 19 августа

В НБА идёт первый раунд плей-офф. «Торонто» постарается развить успех в серии «Бруклином», а «Денвер» — с «Ютой». В первом матче мы увидели 57 очков Донована Митчелла, но «джазмены» уступили в овертайме. «Бостон», возможно без Гордона, Хэйворда сыграет с «Филадельфией», а «Клипперс» померится силой с «Далласом».

В мужском теннисе проходят два грунтовых челленджера — в Праге и Тоди (Италия). Последить за ними стоит – в Чехии, к примеру, играет Стэн Вавринка. В среду швейцарец сыграет матч второго раунда против немца Оскара Отте. Аслан Карацев обыграл сильного чеха Иржи Веселы и теперь сыграет против Эрнеста Гулбиса.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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