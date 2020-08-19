«Бостон» — «Филадельфия». Прогноз: Эмбиид ответит Кембе Уокеру, Смарту и Тэйтуму

20 августа во втором матче первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» встретится с «Филадельфией Сиксерс». Начало игры — в 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57, успех «Филадельфии» идёт у букмекеров за 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» 20 августа не будет результативным: тотал больше 217.5 очка идёт за 2.05, а тотал меньше 217.5 очка — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.0.

Анализ и прогноз 2-го матча НБА «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» (20.08.2020)

Первый матч остался за «Бостоном» (109:101). «Филадельфия» хорошо начала и долго удерживала лидерство, но элементарно выдохлась к четвёртой четверти. Бретт Браун играет очень узкой ротацией: пять стартеров плюс Матисс Тайбулл и Алек Бёркс. Майк Скотт и Фуркан Коркмаз на двоих получили менее десяти минут.

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У «Бостона» тоже нет глубокой «скамейки», но здесь сразу три запасных получили по 8-12 минут. Больше того — все они отработали своё время неплохо. В остальном состав у «Селтикс» крайне молодой, никакой усталости они не чувствовали. А вот «Сиксерс» ближе к концу просто встали, пропустили 34 очка в заключительной четверти и уступили.

Понятно, что в первую очередь это связано с Джоэлем Эмбиидом, которому элементарно тяжело проводить на паркете более 35 минут с высочайшем уровнем задействования. Но других вариантов просто нет: загрузить внутрь на камерунца, чтобы тот реализовал преимущество в мощи и навыках, — единственный эффективный на дистанции шаблон, оставшийся после травмы Бена Симмонса.

Всё остальное — производные этой модели. Без Эмбиида остаётся только надеяться на трёхочковые Тобайаса Харриса и Джоша Робертсона, а также рассчитывать на умение Алека Бёркса лезть в проход. Для грамотного и обученного соперника в плей-офф этого, конечно, маловато.

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К самому центровому вопросов хватает. Накануне он великолепно стартовал и был агрессивен, а дальше редко сбавил. Понятно, что вся оборона «кельтов» в первую очередь концентрировалась на нём, но для настоящей суперзвезды это не должно становиться проблемой.

После матча Эмбиид говорил правильные слова о необходимости повышения агрессии и количества бросков. Однако дело тут не столько в агрессии, сколько в выносливости. Даже в нынешней регулярке он получал в среднем 29,5 минут, а тут нужно играть по 36-40, при этом без отдыха: вся атака висит исключительно на нём, а в защите приходится много бегать.

Брэд Стивенс прекрасно осознаёт полнейшую зависимость соперника от одного игрока. А потому нагрузил Джоэла дополнительно. Именно через него зелёные накидали больше всего — целых 25 очков. Процент попаданий невысокий, что вполне понятно. Расчёт в другом: максимально нагрузить лидера оппонентов, чтобы тот выдохся. Пусть даже ценой низкой эффективности атаки на отдельных отрезках, но 21-й номер не должен был отдыхать на своей половине паркета.

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Расчёт сработал — Эмбииду приходилось подниматься на периметр за Тайсом, часто обороняться против более подвижных исполнителей при разменах, подстраховывать. Неудивительно, что к четвёртой четверти не привыкшее к таким нагрузкам тело центрового потребовало паузу. А дальше оставалось дело техники.

При таком формате шансы «Филадельфии» зацепиться казались минимальными, вот только расклады изменились. Травму получил Гордон Хэйворд, который пропустит около четырёх недель. Теперь ротация «кельтов» также скукоживается, ведь вылет опытного человека с линейкой 15+5+5 крайне неприятен.

Всё это повышает шансы номинальных гостей. Похоже, темп и дальше будет невысоким: короткие ротации с обеих сторон повышают необходимость экономия сил. Быстрые отрывы и атаки на пятой секунде владения станут скорее исключением. Можно подумать о тотале меньше 53.5 очка в первой четверти за 1.95. Дальше на фоне усталости оборона может проседать, но в дебюте проблем с запасом сил не возникнет.

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На валуй смахивает ИТБ 3.5 подбора Джоша Ричардсона за 2.20. По сезону показатель у него чуть скромнее, но в плей-офф игровое время вырастает на 5-6 минут за счёт выведения из ротации дальнего конца скамейки. В первом матче винг забрал шесть отскоков, чего-то подобного следует ждать и теперь.

Также можно рассмотреть ИТБ 1.5 потери Алека Бёркса за 2.40. Шустрый защитник много времени проводит с мячом и постоянно лезет в проход, но с принятием решений имеются проблемы. В первом матче он совершил две потери, на наш взгляд, коэффициент должен быть в районе 2.10.

Прогноз и ставки на матч НБА «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» 20 августа 2020 года

В первом матче «Бостон» по делу победил, но продолжать придётся без получившего травму Гордона Хэйворда. Ротации обеих команды укоротились, играть приходится в шесть-семь человек. На таком фоне темп неизбежно падает, а на первый план должна выйти защита. Высокой результативности не ждём.

Ставка №1: тотал меньше 53.5 очка в первой четверти за 1.95.

Ставка №2: ИТБ 3.5 подбора Джоша Ричардсона за 2.20.

Ставка №3: ИТБ 1.5 потери Алека Бёркса за 2.40.